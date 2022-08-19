Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов
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Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов

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По материалам: irk

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