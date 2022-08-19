Памфилова рассказала о запускаемых из Прибалтики фейках о выборах в России
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Памфилова рассказала о запускаемых из Прибалтики фейках о выборах в России

Памфилова рассказала о запускаемых из Прибалтики фейках о выборах в России

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о запускаемых из Прибалтики фейках об избирательных процессах в России. Распространителями заведомо недостоверной информации являются эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине, отметила она на встрече с главой государства Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Эти лица окопались в прибалтийских республиках и решили запустить «мыльные пузыри фейков» об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться, указала глава ЦИК. «Мы не расслабляемся, поскольку удары идут один за другим», — подчеркнула она.

Ранее в ЦИК заявили о высоком уровне атак на инфраструктуру для выборов. «Мы прогнозируем рост таких атак на пике избирательной кампании этого года. Также мы прогнозируем увеличение количества «исследований», верещащих о масштабных нарушениях, потоков фейков и грязи в отношении избирательной кампании», — заявил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов. 

 

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По материалам: pnp.ru

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