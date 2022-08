Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона

Вадим Карасев

Роскомнадзор обязал маркировать Telegram, TikTok, Pinterest и Zoom как нарушителей закона

Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать компании TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest как нарушителей российского законодательства. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», — говорится в публикации регулятора.

Отмечается, что эти компании не соблюдают порядок удаления запрещенной информации, а также основные обязанности, которые на них возлагает закон «О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ». В Роскомнадзоре указали, что мера по маркировке будет действовать до тех пор, пока организации полностью не устранят нарушения.

Ранее стало известно, что соцсети TikTok в России грозит штраф до четырех миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Перед этим, в апреле, суд обязал компанию выплатить два миллиона рублей за аналогичное нарушение.

В августе на 11 миллионов рублей был оштрафован мессенджер Telegram. Причиной стало неудаление экстремистских каналов, а также каналов, публикующих недостоверные сведения, и бота, который раскрывает личные данные российских военнослужащих.

Перед этим штрафы в России выписали сервису для видеозвонков Zoom и фотохостингу Pinterest. За отказ локализовать данные россиян Zoom обязали выплатить один миллион рублей, Pinterest — два миллиона.