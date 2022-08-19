Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини

Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини

Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини
Певица Полина Гагарина поделилась фото в бикини с отдыха в Турции. Артистка получает невероятное удовольствие от отдыха в Турции, который ухитряется сочетать с активной работой. Певица устроила выступление в Бодруме, а после концерта наслаждалась релаксом в роскошном пятизвездочном отеле. Артистка рассказала об этом своим поклонникам в блоге с социальных сетях. Она подкрепила свой рассказ красочной фотографией, на которой позирует в бикини на фоне бассейна. «Спасибо всем, кто был вчера на концерте. Был очень теплый вечер. А сегодня денек передышки перед серьезным рабочим забегом», — поделилась Полина Гагарина.
Подписчики, как обычно, первым делом отреагировали не на слова, а на фигуру певицы. Многих она откровенно напугала: фолловеры считают, что артистка достигла крайней степени стройности, за которой уже начинается анорексия. И посоветовали любимой артистке больше не худеть. «Ничего себе, сколько же ты весишь»; «Какая худющая, страшно смотреть»; «Будто девочка»; «Мышцы просто бомба»; «Вот это ножки. Ты идеальна, не худей больше»; «Кожа да кости. Фигура как у анорексички», — испуганно написали они.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

Последние новости

Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу мозга и омолодить его
Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую сумму присудил суд
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила Латвии, с кого еще ей нужно требовать компенсации
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры

Еще по теме

Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
Полина Гагарина в бикини похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)
«Выше ножку»: Полина Гагарина восхитила поклонников фото в бикини со своего отдыха
Полина Гагарина похвасталась фигурой в купальнике на фоне своего особняка