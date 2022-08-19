Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини

Певица Полина Гагарина поделилась фото в бикини с отдыха в Турции. Артистка получает невероятное удовольствие от отдыха в Турции, который ухитряется сочетать с активной работой. Певица устроила выступление в Бодруме, а после концерта наслаждалась релаксом в роскошном пятизвездочном отеле. Артистка рассказала об этом своим поклонникам в блоге с социальных сетях. Она подкрепила свой рассказ красочной фотографией, на которой позирует в бикини на фоне бассейна. «Спасибо всем, кто был вчера на концерте. Был очень теплый вечер. А сегодня денек передышки перед серьезным рабочим забегом», — поделилась Полина Гагарина.Подписчики, как обычно, первым делом отреагировали не на слова, а на фигуру певицы. Многих она откровенно напугала: фолловеры считают, что артистка достигла крайней степени стройности, за которой уже начинается анорексия. И посоветовали любимой артистке больше не худеть. «Ничего себе, сколько же ты весишь»; «Какая худющая, страшно смотреть»; «Будто девочка»; «Мышцы просто бомба»; «Вот это ножки. Ты идеальна, не худей больше»; «Кожа да кости. Фигура как у анорексички», — испуганно написали они.