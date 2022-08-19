Политолог назвал возможный формат встречи Путина и Зеленского

Вадим Карасев

Политолог Гращенков допустил встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях саммита G20 не исключена, если оба политика посетят мероприятие. В разговоре с «Лентой.ру» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал возможный формат такой встречи.

«Я не очень представляю себе этот протокол лидеров двух конфликтующих стран. С другой стороны, обе страны официально не находятся в состоянии войны, поэтому теоретически это возможно», — объяснил он.

Серьезных подвижек по ситуации на Украине после саммита «Большой двадцатки» ждать не стоит, уверен политолог. Однако некоторые моменты все же удастся разрешить.

«Очевидно, что сегодня переговоры идут по пара-схеме — то через Турцию, то еще через кого-то. А тут есть какие-то вопросы, которые хотелось бы обсудить напрямую, прежде всего для ряда стран [важны вопросы] энергетической безопасности и продовольственной», — заключил он.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес заявил, что Киев не обращался с просьбой организовать переговоры Путина и Зеленского. Однако при необходимости Джакарта готова посодействовать проведению встречи.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на острове Бали в ноябре. В Кремле сообщали, что российский лидер заинтересован во встрече с лидерами «Большой двадцатки», однако формат — очно или по видеосвязи — он позже определит сам.

29 июля Владимир Зеленский принял приглашение Индонезии приехать на саммит G20. «Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», — добавил глава государства.

Позже глава офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что украинский лидер посетит встречу мировых лидеров, если на нее приедет Владимир Путин.