Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
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Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року

Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису РокуПоложительный рейтинг Уилла Смита после пощечины Крису Року снизился до 24%

Положительный рейтинг американского актера Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Variety со ссылкой на оценки платформы Q Scores.

По данным Q Scores, положительный показатель артиста, согласно данным опроса граждан США, упал с 39 до 24 процентов. Авторы исследования охарактеризовали такие изменения как «очень значительное и резкое снижение». При этом отрицательный рейтинг знаменитости вырос с 10 до 26 процентов.

Имиджу супруги Смита Джады, из-за шутки над которой актер и ударил Рока, также нанесен ущерб: ее положительный рейтинг упал с 13 до 6, а отрицательный вырос с 29 до 44 процентов.

В то же время положительный рейтинг Криса Рока остался неизменным. А шкала, измеряющая уровень общественной осведомленности о комике, подскочила с 66 до 84 процентов

В конце июля Уилл Смит записал шестиминутное видео и извинился за пощечину Крису Року.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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