Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer
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Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer

Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer


Платформа Polygon для масштабирования Ethereum выступила стратегическим партнером и якорным инвестором для нового фонда в размере $25 млн от венчурной студии SuperLayer.



Венчурная фирма сфокусирована на поддержке стартапов в экосистеме сети RLY Protocol от Rally.io. Студия инкубирует проекты, предоставляя начальное финансирование, а также экспертную поддержку в областях взаимодействия с сообществом, выполнения нормативных правил, партнерских отношений и многих других.


"Учитывая внимание SuperLayer к скорости и качеству, Polygon является естественным партнером с ведущими в отрасли протоколами, предназначенными для устранения проблем с масштабируемостью блокчейна, которые замедляют инновации", — заявил управляющий партнер студии Кевин Чоу.


По его словам, технологии Polygon "устраняют критические затраты и барьеры перегруженности". 


"Экосистема платформы предлагает экстраординарную среду для роста и совместной работы, открывая двери для интенсивных по транзакциям криптопроектов, в таких сферах, как SocialFi, GameFi, NFT и DeFi", — добавил Чоу.


В SuperLayer рассчитывают, что партнерство откроет возможности для запуска Web3-компаний "следующего поколения".  


Напомним, с апреля по июнь венчурные вложения в криптостартапы сократились на 31%, согласно PitchBook.


При этом объем инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд, подсчитали специалисты Messari и Dove Metrics.

# Экономика polygon, венчурные фонды, партнерство, новости
По материалам: ForkLog

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