Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer

Платформа Polygon для масштабирования Ethereum выступила стратегическим партнером и якорным инвестором для нового фонда в размере $25 млн от венчурной студии SuperLayer.

We're thrilled to announce a new $25M fund for the SuperLayer ecosystem, led by @0xPolygon!



The funding will be used to expand our unique operating model, invest in new projects, and build premium Web3 products for rapid mass adoption



Read more in our blog + thread below 👇🧵 — SuperLayer (@superlayerio) August 18, 2022

Венчурная фирма сфокусирована на поддержке стартапов в экосистеме сети RLY Protocol от Rally.io. Студия инкубирует проекты, предоставляя начальное финансирование, а также экспертную поддержку в областях взаимодействия с сообществом, выполнения нормативных правил, партнерских отношений и многих других.

"Учитывая внимание SuperLayer к скорости и качеству, Polygon является естественным партнером с ведущими в отрасли протоколами, предназначенными для устранения проблем с масштабируемостью блокчейна, которые замедляют инновации", — заявил управляющий партнер студии Кевин Чоу.

По его словам, технологии Polygon "устраняют критические затраты и барьеры перегруженности".

"Экосистема платформы предлагает экстраординарную среду для роста и совместной работы, открывая двери для интенсивных по транзакциям криптопроектов, в таких сферах, как SocialFi, GameFi, NFT и DeFi", — добавил Чоу.

В SuperLayer рассчитывают, что партнерство откроет возможности для запуска Web3-компаний "следующего поколения".

Напомним, с апреля по июнь венчурные вложения в криптостартапы сократились на 31%, согласно PitchBook.

При этом объем инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд, подсчитали специалисты Messari и Dove Metrics.