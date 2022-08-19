Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer
Платформа Polygon для масштабирования Ethereum выступила стратегическим партнером и якорным инвестором для нового фонда в размере $25 млн от венчурной студии SuperLayer.
We're thrilled to announce a new $25M fund for the SuperLayer ecosystem, led by @0xPolygon!— SuperLayer (@superlayerio) August 18, 2022
The funding will be used to expand our unique operating model, invest in new projects, and build premium Web3 products for rapid mass adoption
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Венчурная фирма сфокусирована на поддержке стартапов в экосистеме сети RLY Protocol от Rally.io. Студия инкубирует проекты, предоставляя начальное финансирование, а также экспертную поддержку в областях взаимодействия с сообществом, выполнения нормативных правил, партнерских отношений и многих других.
"Учитывая внимание SuperLayer к скорости и качеству, Polygon является естественным партнером с ведущими в отрасли протоколами, предназначенными для устранения проблем с масштабируемостью блокчейна, которые замедляют инновации", — заявил управляющий партнер студии Кевин Чоу.
По его словам, технологии Polygon "устраняют критические затраты и барьеры перегруженности".
"Экосистема платформы предлагает экстраординарную среду для роста и совместной работы, открывая двери для интенсивных по транзакциям криптопроектов, в таких сферах, как SocialFi, GameFi, NFT и DeFi", — добавил Чоу.
В SuperLayer рассчитывают, что партнерство откроет возможности для запуска Web3-компаний "следующего поколения".
Напомним, с апреля по июнь венчурные вложения в криптостартапы сократились на 31%, согласно PitchBook.
При этом объем инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд, подсчитали специалисты Messari и Dove Metrics.