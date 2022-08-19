При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека

При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека

При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человекаДва человека пострадали при обрушении породы на руднике «Северстали» в Мурманской области

Два человека пострадали при обрушении породы, которое произошло на руднике АО «Олкон» в городе Оленегорск Мурманской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ходе обрушения породы на руднике АО "Олкон" пострадали два человека», — сказал собеседник агентства. О ЧП стало известно ранее 19 августа. По данным регионального управления МЧС, на месте уже работают спасатели.

АО «Олкон» занимается разработкой месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, который находится на Кольском полуострове. Месторождение входит в ПАО «Северсталь».

Ранее на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину
Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы
Слух: Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts может выйти 7 марта 2023 года
Слух: Star Wars Jedi: Survivor от Electronic Arts может выйти 7 марта
Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом "Гарри Поттера"
Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Три россиянина украли более 100 тонн нефти
Ксения Собчак с мужем - махинаторы, считает Катя Гордон
Ксения Собчак с мужем - махинаторы, считает Катя Гордон
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин
Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека
Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»

Топ на сегодня

Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного

Еще по теме

При обрушении на золотодобывающей шахте под Челябинском погиб человек
Трое проходчиков заблокированы на шахте в Кузбассе из-за обрушения породы
В результате обвала на шахте в Турции погибли три человека
Рабочий погиб под обрушившейся горной породы на алтайском руднике