При обрушении породы на руднике «Северстали» пострадали два человека

Вадим Карасев

Два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Северстали» в Мурманской области

Два человека пострадали при обрушении породы, которое произошло на руднике АО «Олкон» в городе Оленегорск Мурманской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В ходе обрушения породы на руднике АО "Олкон" пострадали два человека», — сказал собеседник агентства. О ЧП стало известно ранее 19 августа. По данным регионального управления МЧС, на месте уже работают спасатели.

АО «Олкон» занимается разработкой месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района, который находится на Кольском полуострове. Месторождение входит в ПАО «Северсталь».

Ранее на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине 320 метров. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров.