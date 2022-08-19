Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск преэклампсии
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Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск преэклампсии

Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск преэклампсии

Беременные женщины, которые принимают пробиотические добавки, значительно увеличивают риск развития потенциально опасного осложнения — преэклампсии, как показало исследование австралийских ученых.

Симптомы преэклампсии включают в себя повышенное артериальное давление, сильные головные боли, нечеткое зрение, сильную боль в животе и одышку. С преэклампсией связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность, которая колеблется от 12,1 до 23,2 %. Также преэклампсия оказывается частой причиной преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточным весом. Причины этого состояния до сих пор не установлены. По данным Совета по охране материнства и перинатального здоровья австралийского штата Квинсленд, преэклампсия наблюдается примерно в 4 % всех беременностей.

Акушер-гинеколог из Брисбена Леони Каллауэй, участвовавшая в исследовании, говорит, что многие «мамы-блогеры» рекламировали таблетки или капсулы с пробиотиками как «своего рода волшебное средство во время беременности», не имея доказательств, подтверждающих их пользу, в то время как обзор международных исследований использования пробиотических добавок во время беременности, предпринятый австралийскими учеными, выявил «удвоение риска преэклампсии».

Обзор был инициирован исследованием Королевской женской больницы Брисбена с участием более 400 беременных женщин, которое обнаружило связь между повышенным уровнем высокого кровяного давления и преэклампсией у тех, кто принимал пробиотические добавки. «Это было неожиданное открытие, — говорит доктор Каллауэй. — Оно показывает, что естественные вещи, которые мы считаем безопасными, должны быть тщательно изучены, когда речь идет об их применении беременными женщинами. Беременность — это особый случай, требующий особой осторожности. Мы не знаем, почему именно пробиотики могут быть связаны с повышенным риском преэклампсии. Это загадка, которую необходимо разгадать». Планируются дальнейшие исследования связи между приемом пробиотиков и преэклампсией.

Доктор Каллауэй также отмечает, что нет никаких предположений о том, что низкие дозы пробиотиков, содержащиеся в йогуртах, квашеной капусте, чайном грибе и кимчи, увеличивают риск преэклампсии у беременных женщин.

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По материалам: polit.ru

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