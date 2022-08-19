Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск преэклампсии

Вадим Карасев

Беременные женщины, которые принимают пробиотические добавки, значительно увеличивают риск развития потенциально опасного осложнения — преэклампсии, как показало исследование австралийских ученых.

Симптомы преэклампсии включают в себя повышенное артериальное давление, сильные головные боли, нечеткое зрение, сильную боль в животе и одышку. С преэклампсией связана высокая как материнская, так и перинатальная смертность, которая колеблется от 12,1 до 23,2 %. Также преэклампсия оказывается частой причиной преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточным весом. Причины этого состояния до сих пор не установлены. По данным Совета по охране материнства и перинатального здоровья австралийского штата Квинсленд, преэклампсия наблюдается примерно в 4 % всех беременностей.

Акушер-гинеколог из Брисбена Леони Каллауэй, участвовавшая в исследовании, говорит, что многие «мамы-блогеры» рекламировали таблетки или капсулы с пробиотиками как «своего рода волшебное средство во время беременности», не имея доказательств, подтверждающих их пользу, в то время как обзор международных исследований использования пробиотических добавок во время беременности, предпринятый австралийскими учеными, выявил «удвоение риска преэклампсии».

Обзор был инициирован исследованием Королевской женской больницы Брисбена с участием более 400 беременных женщин, которое обнаружило связь между повышенным уровнем высокого кровяного давления и преэклампсией у тех, кто принимал пробиотические добавки. «Это было неожиданное открытие, — говорит доктор Каллауэй. — Оно показывает, что естественные вещи, которые мы считаем безопасными, должны быть тщательно изучены, когда речь идет об их применении беременными женщинами. Беременность — это особый случай, требующий особой осторожности. Мы не знаем, почему именно пробиотики могут быть связаны с повышенным риском преэклампсии. Это загадка, которую необходимо разгадать». Планируются дальнейшие исследования связи между приемом пробиотиков и преэклампсией.

Доктор Каллауэй также отмечает, что нет никаких предположений о том, что низкие дозы пробиотиков, содержащиеся в йогуртах, квашеной капусте, чайном грибе и кимчи, увеличивают риск преэклампсии у беременных женщин.