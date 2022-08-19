Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий

Вадим Карасев





Игра Elden Ring продолжает успешно продаваться, и количество проданных копий проекта уже превысило 16,6 миллионов штук. Об этом говорится в последнем квартальном отчете издательства Bandai Namco.

Напомним, в прошлый раз издательство Bandai Namco рассказывало о продажах проекта по состоянию на 31 марта 2022 года. Тогда продано было 13,4 млн копий Elden Ring. Соответственно, за квартал (с апреля по конец июня) было реализовано 3,2 млн копий ролевой игры.

Игра Elden Ring к текущему моменту имеет самый высокий рейтинг в этом году на сайте Opencritic. Журналисты высокого оценили проект — у него сейчас 95 баллов из 100 по Opencritic, при этом практически все рецензенты рекомендуют опробовать игру.