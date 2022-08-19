Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую сумму присудил суд

В январе 2022 года победительница шоу «Фабрика звезд-5», певица Виктория Дайнеко подала в суд на бывшего мужа с намерением установить официально размер алиментов на дочь и порядок проживания ребенка. Виктория заявляла, что ее экс-супруг барабанщик Дмитрий Клейман не уделяет достаточного внимания наследнице и не поддерживает их материально. Спустя 7 месяцев прошло заседание, на котором суд принял соответствующее решение. Но Викторию оказалась им недовольна.





Заседание прошло 17 августа 2022 года. Согласно действующему законодательству, Дмитрий обязан ежемесячно выплачивать на своего ребенка четверть дохода. Хамовнический суд официально закрепил и сумму алиментов – 70 тысяч рублей.





По слухам, изначально Виктория запрашивала у суда куда большую сумму – 240 тысяч рублей. Свои запросы Дайнеко объясняла тем, что ее экс-супруг – далеко не бедный человек. Он часто гастролирует, занимается преподавательской деятельностью. Клейман очень востребован, его услугами часто пользуются звезды отечественной эстрады. Вероятно, Дмитрию и его адвокатам удалось предъявить суду документы, подтверждающие доходы меньше, чем о том заявляет Виктория.

«Наконец-то закончилась наша эпопея. Сегодня судья вынесла решение. По большому счету в нашу пользу. Может быть, что-то мы, конечно, упустили, но в целом я очень благодарна вам, Виктория, за вашу верную поддержку», – делится Виктория своими впечатлениями в сторис в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ).





Напомним, что Виктория и Дмитрий оформили брак в апреле 2015 года. В этом союзе у пары родилась дочь Лидия (октябрь 2015 года). Но наличие совместного ребенка не спасло отношения супругов. В сентябре 2017 года Виктория заявила о разводе. О проведенном вместе времени певица была не лучшего мнения, называя брак «нелепой историей под названием "женитьба"».