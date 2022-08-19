Путин обсудил c Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Запорожской АЭС. О телефонном разговоре лидеров двух стран, состоявшемся по инициативе французской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Систематические обстрелы украинскими военными территории атомной станции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, подчеркнул Путин. Речь идет о рисках радиационного заражения обширных территорий. Лидеры двух стран указали на необходимость направления на АЭС миссии МАГАТЭ, Москва выразила готовность оказать инспекторам необходимое содействие.

Еще одной темой беседы стал ход реализации «продуктовой сделки» — соглашения, подписанного в Стамбуле 22 июля. Напомним, речь идет о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

Подчеркивается, что препятствия для российского экспорта по-прежнему сохраняются, и это не способствует обеспечению глобальной продовольственной безопасности.