Путин встретится в Сочи с Токаевым

Президент России Владимир Путин 19 августа встретится в Сочи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым — в рамках беседы планируется обсудить в том числе тему двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в 2022 году.

В феврале в ходе встречи Путина и Токаева в Кремле стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества России и Казахстана, а также выразили надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие. Так, по словам российского лидера, товарооборот двух стран в 2021 году вырос более чем на 34 процента.