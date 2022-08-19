Путин встретится в Сочи с Токаевым
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Путин встретится в Сочи с Токаевым

Путин встретится в Сочи с Токаевым

Президент России Владимир Путин 19 августа встретится в Сочи со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым — в рамках беседы планируется обсудить в том числе тему двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества.

Также будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в 2022 году.

В феврале в ходе встречи Путина и Токаева в Кремле стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества России и Казахстана, а также выразили надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие. Так, по словам российского лидера, товарооборот двух стран в 2021 году вырос более чем на 34 процента.

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По материалам: pnp.ru

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