Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре

Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре


Финтех-компания Revolut приступила к созданию нового криптовалютного хаба на Кипре, чтобы соответствовать правилам местного регулятора CySEC. Об этом сообщают местные СМИ.


Центр позволит платежной системе проводить операции с криптовалютой в ЕС.


Представители Revolut заявили, что поддерживают предлагаемые CySEC строгие меры по защите клиентов для предотвращения любых видов злоупотреблений на крипторынке.


Эти правила закреплены в законопроекте MiCA, согласованном Европейским парламентом 30 июня.


Среди прочего MiCA предлагает внести криптоактивы, их эмитентов и поставщиков услуг в единую нормативно-правовую базу.


Напомним, на прошлой неделе Revolut получила разрешение CySEC на оказание криптовалютных услуг в Европейской экономической зоне для 17 млн клиентов.

# Экономика revolut, кипр, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу мозга и омолодить его
Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую сумму присудил суд
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила Латвии, с кого еще ей нужно требовать компенсации
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры

Еще по теме

Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером
Forbes сообщил о новом российском миллиардере