Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин при дельтакроне
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Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин при дельтакроне

Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин при дельтакронеЭксперт Роспотребнадзора Семенов заявил о эффективности всех вакцин РФ при дельтакроне

Российские тест-системы способны выявлять вариант коронавируса дельтакрон, кроме того, отечественные вакцины эффективно предотвращают тяжелое течение заболевания при инфицировании этим штаммом. Такую оценку дал глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что российские тест-системы пытаются определить наиболее консервативные участки вируса. Семенов заверил, что отечественные вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, как при вариантах дельта, омикрон, так и при дельтакроне.

Он напомнил, что вариант дельтакрон возник по причине того, что один человек заразился сразу двумя вариантами — дельтой и омикроном. По словам Семенова, о существовании гибридных вариантах, к которым принадлежит дельтакрон, было известно давно.

Для вируса гриппа это вообще типичная ситуация, описаны такие явления и для гепатита С, добавил эксперт Роспотребнадзора.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что для России этот вариант дельтакрон не опасен, поскольку у населения уже есть иммунитет к обоим штаммам.

Всего в стране выявили шесть случаев дельтакрона, все пациенты перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация им не понадобилась.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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