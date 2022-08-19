Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
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Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь

Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь

Россия продала Индии и Китаю уголь, от которого отказались страны Евросоюза. Об этом сообщает деловая газета "Ведомости", ссылаясь на данные Центра развития энергетики (ЦРЭ) РФ.

Благодаря тому что Москва вовремя нашла покупателя для топлива, объемы российского экспорта угля практически не изменились. Ключевыми покупателями энергоресурса стали Индия и Китай.


"В июле прогнозировалось снижение поставок угля из-за санкций Евросоюза примерно на 3 млн тонн. Однако падение было компенсировано перенаправлением объемов на Восток. В частности, в Китай морским путем было доставлено 6,7 млн тонн угля и еще 2 млн тонн — в Индию", — отмечают представители ЦРЭ.

Согласно обзору организации, Россия продаёт уголь с дисконтом, однако недополучение прибыли не только компенсирует, но и перекрывает глобальный рост цен на энергоресурсы.

Основные экспортеры угля из РФ – фирмы СУЭК, "Кузбассразрезуголь", "Сибантрацит", "Эльгауголь", "СДС-уголь", а также Кузбасская топливная компания, "Колмар", "Русский уголь", "Распадская" и "Мечел".

В конце июня сообщалось, что руководители государств "Большой семерки" обдумывают варианты возможного запрета на морскую транспортировку нефти из РФ, если ее стоимость не будет согласована с G7. Западные лидеты боятся, что ограничения не смогут оказать существенного влияния на военный бюджет России. Опасения связаны с тем, что страна получает больше средств от экспорта даже при падении его объемов, а цены на энергоносители стремительно поднимаются.



Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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