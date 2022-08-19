Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС

Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС

Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭСПосольство России в Вашингтоне: США не брезгуют откровенной ложью по ситуации вокруг ЗАЭС

Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, говорится в Telegram-канале российского посольства в Вашингтоне.

Как уточнили в российском дипломатическом ведомстве, замалчивание американской администрацией фактов обстрелов Запорожской АЭС недопустимо и лишь поощряет безнаказанность украинских военных. «Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС», — ответили дипломаты на заявления США по обстрелам ЗАЭС.

Посольство отвергло обвинения Вашингтона в том, что Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции. «В США не брезгуют откровенной ложью в безудержных попытках очернить нашу страну», — добавили в посольстве.

Минобороны России сообщило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают объект систематически с 18 июля из реактивных систем залпового огня, артиллерии, а также атакуют электростанцию с помощью беспилотников.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Безверхова рада первым уверенным шагам сына
Безверхова рада первым уверенным шагам сына
Кошка умершего модельера Карла Лагерфельда отпраздновала 11-летие (6 фото + видео)
Кошка умершего модельера Карла Лагерфельда отпраздновала 11-летие (6
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины
Зачем Филипп Киркоров улетел в США: причины
Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам Запорожской АЭС
Российское посольство ответило на заявления США по обстрелам
Крапивина высмеяла Анну Asti
Крапивина высмеяла Анну Asti
На такой трюк решится не каждый
На такой трюк решится не каждый
Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн
Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Яблочный Спас 19 августа 2022 года: приметы и традиции праздника
Яблочный Спас 19 августа 2022 года: приметы и традиции праздника
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Создатели Little Orpheus определились с датой релиза на приставках Xbox
Создатели Little Orpheus определились с датой релиза на приставках
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"
Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер
Не всем стоит пользоваться косметикой (15 фото)
Не всем стоит пользоваться косметикой (15 фото)
По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков
По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков
В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений
В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений

Еще по теме

Посольство России отреагировало на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела ЗАЭС
Небензя назвал последствие ухода российских военных с ЗАЭС
Российские средства ПВО отразили новый удар по Запорожской АЭС