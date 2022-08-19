Рост объемов торговли юанем в России объяснили
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Рост объемов торговли юанем в России объяснили

Рост объемов торговли юанем в России объяснилиЭкономист Бирюков объяснил рост торговли юанем отказом участников рынка от других валют

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков объяснил увеличение объемов торговли юанем в России. Это последствия отказа участников рынка от валют недружественных стран, объяснил он. В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказал, насколько рискованно вкладываться в юани.

«Увеличение оборотов в торгах парой юань-рубль — это последствия отказа участников рынка и населения страны от валют недружественных стран», — заявил Бирюков.

Для юаня сейчас рисков существенно меньше, высказался финансовый аналитик. В то же время, стоит помнить, что при высокой инфляции вариант инвестиций в валюту смотрится сомнительно, подчеркнул он.

«Инструментов с экспозицией по юаням российском рынке пока немного. Отмечаем облигации "Русала", номинированные в юанях, и проходящее в настоящее время размещение "Полюс Золота". Обе идеи интересны как перспективами роста цены и наличием купонного дохода», — поделился экономист.

18 августа китайская валюта впервые обогнала американскую по объему сделок tomorrow (с поставкой «завтра») в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:40 объем торгов юанем составил 45,36 миллиарда рублей, превысив долларовый оборот в 43,7 миллиарда рублей. Объем сделок по евро составил 49,9 миллиарда рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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