Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу мозга и омолодить его

Вадим Карасев

Старость — это лишь вопрос времени. Если вы хотите омолодить ваш мозг, а также активизировать его работу, вам стоит обратиться за помощью к физическим упражнениям. Эксперты рассказали, какие из них будут максимально полезными.

Ранее мы рассказывали про физические упражнения, которые помогают снимать стресс. Они помогут вам эффективно отдохнуть после тяжелого трудового дня, либо же избавиться от переживаний прямо посреди рабочего процесса. Настало время узнать, как же можно при помощи спорта и самомассажа улучшить работу мозга прямо здесь и сейчас, либо в долгосрочной перспективе.

Физические упражнения в целом

Ученые выяснили, что для того, чтобы остановить старение мозга и повернуть его вспять, достаточно просто заниматься физкультурой и спортом. В журнале Neurology в 2019 году была опубликована научная статья про исследования о влиянии регулярных физических нагрузок на мозг.

Людей разделили на несколько контрольных групп. Одна занималась спортом, другая правильно питалась, третья делала и то, и другое, а четвертая вела привычный образ жизни без каких-либо нагрузок. Перед началом тестового периода в пол года и после него был проведет интеллектуальный анализ. Оказалось, что люди, которые занимались спортом и правильно питались, в значительной степени улучшили спои показатели. Следом за ними шли те, кто просто делал упражнения каждый день, потом те, кто правильно питался. У тех, кто не делал ничего, как и ожидалось, отметилась стагнация и отсутствие какого-либо прогресса, либо даже небольшой регресс.

В особенной степени благотворным влияние физических нагрузок было для людей старше 50 лет. Ученые провели исследования и пришли к выводу о том, что физические тренировки провоцируют появление новых нейронных связей в мозге. Когда мы занимаемся регулярно спортом, улучшается кровообращение в мозге, поэтому он получает больше кислорода. Также увеличиваются синапсы — места, в которых нейроны контактируют друг с другом. Это помогает бороться с депрессией, апатией, деменцией, преждевременным старением мозга.

Именно поэтому нет каких-то конкретных упражнений на омоложение мозга. Очень полезно ходить, бегать, кататься на велосипеде, заниматься фитнесом (подтягиваться, отжиматься), плавать в бассейне. Всё это в совокупности крайне благотворно будет влиять на работу вашего мозга.

Физические упражнения и чакры

Чакры — это энергетические центры человека. Физические нагрузки позволяют этим центрам лучше работать, снабжая нас силой, уверенностью в себе, здоровьем. За работу мозга отвечают верхние чакры, а во время тренировок открываются нижние, но эксперты отмечают, что когда улучшается работа хотя бы одного энергетического центра, это благотворно сказывается на работе остальных. Именно поэтому занятия спортом омолаживают не только тело, но также мозг и душу.

Простой самомассаж для активации мозга

Самомассаж хорош тогда, когда вам нужно быстро активировать мозговые процессы и повысить энергетику. Если вы по какой-то причине не можете в определенный момент времени сделать даже какие-то простейшие физические упражнения типа приседаний или отжиманий, то массирование определенных точек должно помочь. Это не займет много времени.

Самое простое упражнение — это самомассаж задней части шеи. Мышцы шеи почти никогда не находятся в тонусе. Из-за этого спинной и головной мозг получают меньше кислорода. Старайтесь хотя бы пять минут в день уделять такому массажу, чтобы мозг работал лучше. Само упражнение примитивное и предельно простое. Нужно продольными движениями водить по мышечным волокнам шеи. Не водите непосредственно по позвонкам — надавливайте на мышцы рядом с позвоночником, но не сильно. Также при этом полезно работать основанием черепа. Место, в котором начинается черепная коробка, тоже можно массировать, но осторожно. Это даст вам сил, улучшит память и даже зрение станет лучше.

Если первое упражнение обладает и омолаживающим и стимулирующим эффектом, то второе больше направлено только на стимуляцию работы чакр и мозга. Вам нужно круговыми движениями помассировать височные области. Вы почувствуете прилив энергии. Верхние чакры при этом начнут работать гораздо лучше, что обострит интуицию, улучшит память.