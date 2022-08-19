Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих

Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих

Около 300 вакансий открыто во входящей в Segezha Group* компании ООО «ТимберТранс» – одном из крупных в регионе лесопильном и лесоперерабатывающем предприятий. Компания известна в Иркутской области как одна из самых благоприятных для начала карьеры — молодые специалисты после производственной практики очень востребованы. Получить рабочее место там может и профессионал с любым опытом работы.

Сейчас предприятие набирает операторов трелевочной машины форвардера и харвестера, машинистов автокрана, водителей, механиков, слесарей, электрогазосварщиков и других специалистов рабочих и инженерных специальностей – в штат предприятия численностью порядка двух тысяч сотрудников требуется более 300 человек.

Входящие в Segezha Group «Верхнеленское речное пароходство», предприятия «ТимберТранс» и «Тайрику-Игирма Групп» принимают в свой коллектив как молодых специалистов, которым после трудоустройства будет предоставлен соцпакет (матпомощь при вступлении в брак, рождении ребенка, проезд к месту отпуска и другое), так и сотрудников с уже сложившейся карьерой, так как «ТимберТранс» — это устойчивая на рынке компания, которая предлагает рабочее место в слаженном коллективе, где сотрудникам из других регионов предоставляют служебное жилье. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться #" #" #" #" #"

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих
Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих
Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer
Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов
Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов
Канье Уэст ответил на критику после продажи одежды в строительных мешках
Канье Уэст ответил на критику после продажи одежды в строительных
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины
Биткоин-биржа Swyftx уволила 74 сотрудника из-за криптозимы
Биткоин-биржа Swyftx уволила 74 сотрудника из-за криптозимы
Канье Уэста раскритиковали за продажу одежды в "мусорных мешках". Он ответил на это: "Я новатор"
Канье Уэста раскритиковали за продажу одежды в "мусорных
К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах российского триколора
К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах
Мемное искусство: художница Эмили Пакуин забавно перерисовывает котов, которые стали мемами (20 фото)
Мемное искусство: художница Эмили Пакуин забавно перерисовывает
Издатель Cult of the Lamb прокомментировал «препятствия Sony» по выпуску игры в Game Pass
Издатель Cult of the Lamb прокомментировал «препятствия Sony» по

Топ на сегодня

Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сюрприз: Сразу 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass

Еще по теме

Segezha предупредит пожары в иркутских лесах
Курсантам из разных городов предлагают остаться на работе в Верхнеленском речном пароходстве
Сегежский ЦБК ждет модернизация
СМИ: 60 тыс. рабочих заменены роботами в китайской компании-поставщике Apple