Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих

Около 300 вакансий открыто во входящей в Segezha Group* компании ООО «ТимберТранс» – одном из крупных в регионе лесопильном и лесоперерабатывающем предприятий. Компания известна в Иркутской области как одна из самых благоприятных для начала карьеры — молодые специалисты после производственной практики очень востребованы. Получить рабочее место там может и профессионал с любым опытом работы.

Сейчас предприятие набирает операторов трелевочной машины форвардера и харвестера, машинистов автокрана, водителей, механиков, слесарей, электрогазосварщиков и других специалистов рабочих и инженерных специальностей – в штат предприятия численностью порядка двух тысяч сотрудников требуется более 300 человек.

Входящие в Segezha Group «Верхнеленское речное пароходство», предприятия «ТимберТранс» и «Тайрику-Игирма Групп» принимают в свой коллектив как молодых специалистов, которым после трудоустройства будет предоставлен соцпакет (матпомощь при вступлении в брак, рождении ребенка, проезд к месту отпуска и другое), так и сотрудников с уже сложившейся карьерой, так как «ТимберТранс» — это устойчивая на рынке компания, которая предлагает рабочее место в слаженном коллективе, где сотрудникам из других регионов предоставляют служебное жилье. Подробнее с вакансиями можно ознакомиться #" #" #" #" #"