Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн
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Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн

Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн


Shima Capital сообщила о создании фонда в объеме $200 млн с ориентацией на такие сферы, как децентрализованные соцсети и идентификация, ДАО, DeFi, блокчейн-игры, метавселенные, доказательства с нулевым разглашением, L1- и L2-решения.



Фирму поддержали Dragonfly Capital миллиардера Билла Акмана, Animoca Brands, OKX, Mirana Ventures, Republic Capital, Digital Currency Group и Эндрю Янг. 


Фонд выделит каждому стартапу от $500 000 до $2 млн. Средства пойдут на привлечение специалистов, создание сообществ, маркетинг, проведение технических исследований и разработок.


Структура заинтересована в проектах на ранней стадии развития.


Основателем учрежденной в 2021 году Shima Capital является инвестор Ида Гао, который прежде работал в Morgan Stanley и был сооснователем криптофонда Divergence Digital Currency.


В команде компании — экс-глава DeFi в Ripple Labs, бывший венчурный партнер Old Fashion Research и в прошлом глава отдела талантов Atomic VC.


«Запуск на медвежьем рынке — это здорово. Мы можем поддержать основателей на самых ранних стадиях и обеспечить их необходимым капиталом на всех этапах, а также помочь привлечь дополнительный капитал. Это хорошо для наших партнеров, поскольку оценки упали», — заявил Гао.


Напомним, на днях CoinFund привлекла $300 млн в венчурный фонд для поддержки Web3-стартапов на ранних стадиях.


Согласно Messari и Dove Metrics, объем инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд.


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# Экономика венчурные инвестиции, фонд, новости
По материалам: ForkLog

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