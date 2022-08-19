Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн

Shima Capital сообщила о создании фонда в объеме $200 млн с ориентацией на такие сферы, как децентрализованные соцсети и идентификация, ДАО, DeFi, блокчейн-игры, метавселенные, доказательства с нулевым разглашением, L1- и L2-решения.

And thus, our next chapter begins...https://t.co/qHoA1ZZRc4 — Shima Capital (@shimacapital) August 17, 2022

Фирму поддержали Dragonfly Capital миллиардера Билла Акмана, Animoca Brands, OKX, Mirana Ventures, Republic Capital, Digital Currency Group и Эндрю Янг.

Фонд выделит каждому стартапу от $500 000 до $2 млн. Средства пойдут на привлечение специалистов, создание сообществ, маркетинг, проведение технических исследований и разработок.

Структура заинтересована в проектах на ранней стадии развития.

Основателем учрежденной в 2021 году Shima Capital является инвестор Ида Гао, который прежде работал в Morgan Stanley и был сооснователем криптофонда Divergence Digital Currency.

В команде компании — экс-глава DeFi в Ripple Labs, бывший венчурный партнер Old Fashion Research и в прошлом глава отдела талантов Atomic VC.

«Запуск на медвежьем рынке — это здорово. Мы можем поддержать основателей на самых ранних стадиях и обеспечить их необходимым капиталом на всех этапах, а также помочь привлечь дополнительный капитал. Это хорошо для наших партнеров, поскольку оценки упали», — заявил Гао.

Напомним, на днях CoinFund привлекла $300 млн в венчурный фонд для поддержки Web3-стартапов на ранних стадиях.

Согласно Messari и Dove Metrics, объем инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд.

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