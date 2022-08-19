Слухи об уходе Владимира Ильина в монастырь: жена актера дала комментарии

74-летний актер Владимир Ильин – замечательный советский и российский актер. С недавнего времени он стал затворником, редко общается с поклонниками и глубоко увлекся религией. На днях появилась информация, что актер намерен уйти в монастырь. Журналисты издания «Собеседник» связались с супругой Владимира Адольфовича, чтобы прояснить ситуацию.





Зоя Ильина рассказала изданию, что они – люди верующие, но актер никуда уходить не собирался. А на уточнение журналистов, что такие прецеденты среди артистов уже были, ответила очень резко, назвав слухи о ее супруге «бредом сивой кобылы».

«Есть монастырь, куда мы ездим на службы, но никто ни в какой монастырь уходить не собирается![…] Владимир Адольфович любит ездить в монастыри поклоняться святыням. У нас любимый женский монастырь, в который мы постоянно ездим к любимой матушке, особенно после таких звонков, чтобы отдохнуть и с нормальными людьми посидеть», – ответила Зоя Ильина.





Также, по слухам, актер решился на такой поступок, чтобы отмолить грехи своего племянника, актера Александра Ильина, известного широкой публике по сериалу «Интерны». Супруга Владимира Адольфовича заявила, что не знает ни о чем подобном. О таком актер мог разговаривать только со своим духовником.

«Боженька, просвети мозги того идиота, который такое пишет и придумывает. И вы никогда по этому поводу нам больше не звоните! Спаси вас Господи!», – завершила разговор Зоя Владимировна, показывая таким образом, что не желает общаться с прессой.





Следует отметить, что, несмотря на затворнический образ жизни, Владимир Ильин не бросил профессию. Он до сих пор снимается в фильмах и сериалах. Так, в 2022 году вышел фильм «Сирийская соната», а в прошлом году состоялся показ еще двух кинолент с участием Ильина – «Пальма» и «Солнцепек».