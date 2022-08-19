Сможет ли сын Юрия Шатунова исполнять его песни ?
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Сможет ли сын Юрия Шатунова исполнять его песни ?

Сможет ли сын Юрия Шатунова исполнять его песни ?
Юрист высказался о правах сына певца Юрия Шатунова на его творчество. После смерти Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта в конце июня, все его имущество и права на песни перешли вдове Светлане и детям: 16-летнему Дэннису и 9-летней Эстелле. Дочь артиста пока еще маленькая, а вот сын скоро станет совершеннолетним, а значит, сможет полноценно вступить в наследство, в том числе он получит возможность распоряжаться судьбой хитов Шатунова. Поклонники экс-солиста «Ласкового мая» переживают, что легендарные композиции канут в Лету, и всерьез полагают, что Дэннис мог бы занять место отца и исполнять их, причем, как объяснил звездный юрист Сергей Жорин, сделать это молодой человек имеет право уже сейчас, не дожидаясь, пока минет полгода со смерти Шатунова. «В любом случае если кто-то заявит свои права на песни или начнет сыну Шатунова запрещать, — начнется разбирательство. Пока все это длится, наследники вступят в наследство, а решение суда — в том или ином виде в законную силу. Поэтому в данном случае исполнять композиции отца сын Шатунова может», — уточнил адвокат.
Правда, остается опасность, что бывший продюсер покойного артиста продолжит отстаивать свои права на песни «Ласкового мая», но и в этом случае, полагает Жорин, можно будет найти решение. «Можно только предполагать, каким образом противная сторона будет препятствовать распространению и исполнению этих произведений. Скорее всего, начнется рассылка запретов на концертные площадки, но со всем этим можно работать, заниматься творчеством», — добавил он в беседе с Teleprogramma.pro. Напомним, незадолго до скоропостижной кончины Шатунова завершились его долгие судебные разбирательств с экс-продюсером из-за авторских прав на хиты «Ласкового мая». Служители Фемиды в итоге встали на сторону артиста, признав, что треки коллектива принадлежат ему.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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