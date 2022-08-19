Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope
EOS Network Foundation (ENF), Telos, Wax и UX Network объединили ресурсы в блокчейн-коалицию Antelope с общей кодовой базой.
Antelope is an open framework for building— Antelope (@AntelopeIO) August 17, 2022
next-generation Web3 products and services.
Its community-run codebase is behind some
of the fastest, most secure, and user-friendly
blockchains.$EOS 🤝 $TLOS 🤝 $WAX 🤝 $UTX
Leap Ahead with Antelope! pic.twitter.com/tal8bCcO0k
"Коалиция Antelope состоит из четырех высокопроизводительных блокчейнов первого уровня, каждый из которых имеет свою историю, характеристики, обслуживает уникальные рынки и связан общей структурой", — говорится в заявлении.
Протокол Antelope является форком ранней версии сети EOS с добавлением ряда новых функций. В первую имплементацию Leap v3.1 включены:
- субъектный биллинг;
- автоматическое повторение транзакций;
- возможность оценки ресурсов на транзакцию без включения ее в блок;
- уменьшение требований к хранилищу за счет сокращения журналов блоков и доставки.
Для новой сети также предусмотрены наборы инструментов разработчиков:
- CDT — для развертывания смарт-контрактов в блокчейнах Antelope;
- DUNE — для выполнения функций управления нодами, составления смарт-контрактов, запуска тестов и других общих задач.
В ENF отметили, что в середине 2021 года запустившая сеть EOS компания Block.one прекратила ее поддержку. Организация предприняла шаги в направлении продолжения жизни проекта. Одной из инициатив стала общая кодовая база форка Mandel, в создании которой по контракту приняли участие Дэн Лаример и Fractally.
Работу над проектом продолжили инженеры ENF. В марте к коалиции присоединились команды блокчейнов Telos, Wax и UX Network.
Запуск Antelope стал результатом совместных усилий разработчиков и ребрендинга Mandel.
"Опираясь на синергию объединенных сетевых ресурсов, релиз Antelope означает серьезный шаг к самоопределению для EOS, коалиции и для экосистемы проекта в целом", — заявили в ENF.
Напомним, организация намерена через суд взыскать с Block.one $4,1 млрд. В 2018 году компания собрала $4,2 млрд через ICO EOS.