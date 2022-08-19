Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope

EOS Network Foundation (ENF), Telos, Wax и UX Network объединили ресурсы в блокчейн-коалицию Antelope с общей кодовой базой.

Antelope is an open framework for building

next-generation Web3 products and services.



Its community-run codebase is behind some

of the fastest, most secure, and user-friendly

blockchains.$EOS 🤝 $TLOS 🤝 $WAX 🤝 $UTX



Leap Ahead with Antelope! pic.twitter.com/tal8bCcO0k — Antelope (@AntelopeIO) August 17, 2022

"Коалиция Antelope состоит из четырех высокопроизводительных блокчейнов первого уровня, каждый из которых имеет свою историю, характеристики, обслуживает уникальные рынки и связан общей структурой", — говорится в заявлении.

Протокол Antelope является форком ранней версии сети EOS с добавлением ряда новых функций. В первую имплементацию Leap v3.1 включены:

субъектный биллинг;

автоматическое повторение транзакций;

возможность оценки ресурсов на транзакцию без включения ее в блок;

уменьшение требований к хранилищу за счет сокращения журналов блоков и доставки.

Для новой сети также предусмотрены наборы инструментов разработчиков:

CDT — для развертывания смарт-контрактов в блокчейнах Antelope;

DUNE — для выполнения функций управления нодами, составления смарт-контрактов, запуска тестов и других общих задач.

В ENF отметили, что в середине 2021 года запустившая сеть EOS компания Block.one прекратила ее поддержку. Организация предприняла шаги в направлении продолжения жизни проекта. Одной из инициатив стала общая кодовая база форка Mandel, в создании которой по контракту приняли участие Дэн Лаример и Fractally.

Работу над проектом продолжили инженеры ENF. В марте к коалиции присоединились команды блокчейнов Telos, Wax и UX Network.

Запуск Antelope стал результатом совместных усилий разработчиков и ребрендинга Mandel.

"Опираясь на синергию объединенных сетевых ресурсов, релиз Antelope означает серьезный шаг к самоопределению для EOS, коалиции и для экосистемы проекта в целом", — заявили в ENF.

Напомним, организация намерена через суд взыскать с Block.one $4,1 млрд. В 2018 году компания собрала $4,2 млрд через ICO EOS.