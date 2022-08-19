Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope
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Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope

Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope


EOS Network Foundation (ENF), Telos, Wax и UX Network объединили ресурсы в блокчейн-коалицию Antelope с общей кодовой базой.



"Коалиция Antelope состоит из четырех высокопроизводительных блокчейнов первого уровня, каждый из которых имеет свою историю, характеристики, обслуживает уникальные рынки и связан общей структурой", — говорится в заявлении.


Протокол Antelope является форком ранней версии сети EOS с добавлением ряда новых функций. В первую имплементацию Leap v3.1 включены:


  • субъектный биллинг;
  • автоматическое повторение транзакций;
  • возможность оценки ресурсов на транзакцию без включения ее в блок;
  • уменьшение требований к хранилищу за счет сокращения журналов блоков и доставки.

Для новой сети также предусмотрены наборы инструментов разработчиков:


  • CDT — для развертывания смарт-контрактов в блокчейнах Antelope;
  • DUNE — для выполнения функций управления нодами, составления смарт-контрактов, запуска тестов и других общих задач.

В ENF отметили, что в середине 2021 года запустившая сеть EOS компания Block.one прекратила ее поддержку. Организация предприняла шаги в направлении продолжения жизни проекта. Одной из инициатив стала общая кодовая база форка Mandel, в создании которой по контракту приняли участие Дэн Лаример и Fractally.


Работу над проектом продолжили инженеры ENF. В марте к коалиции присоединились команды блокчейнов Telos, Wax и UX Network.


Запуск Antelope стал результатом совместных усилий разработчиков и ребрендинга Mandel.


"Опираясь на синергию объединенных сетевых ресурсов, релиз Antelope означает серьезный шаг к самоопределению для EOS, коалиции и для экосистемы проекта в целом", — заявили в ENF.


Напомним, организация намерена через суд взыскать с Block.one $4,1 млрд. В 2018 году компания собрала $4,2 млрд через ICO EOS.

# Экономика eos, новости
По материалам: ForkLog

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