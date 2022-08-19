Создатели Little Orpheus определились с датой релиза на приставках Xbox

Вадим Карасев





Разработчики игры Little Orpheus, которая некогда была эксклюзивом Apple Arcade, планировали выпустить проект на консолях и PC еще в начале марта 2022 года. Но в последний момент они сообщили о решении выпустить игру чуть позже. Теперь у проекта наконец есть дата релиза на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC — игра выйдет 13 сентября 2022 года.

К анонсу скорого релиза Little Orpheus разработчики представили трейлер — его можно посмотреть ниже.

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Little Orpheus — это 2,5D платформер про Иван Ивановича — космонавта. Игра выполнена в необычном графическом стиле, и она успела уже завоевать массу наград, после релиза на мобильных устройствах. В версиях для консолей и PC проект должен стать еще лучше — создатели игры обещают различные графические изменения: «текстуры высокого разрешения, новые движения и анимация, улучшенная графика и световые эффекты, плюс многое другое».