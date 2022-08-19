США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания

США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания

США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживанияГосдеп надеется на продолжение диалога с КНДР, но готов усилить давление

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что США надеются восстановить прямой диалог с Северной Кореей, однако готовы приложить еще больше усилий для усиления ее сдерживания. Таким образом Вашингтон поставил Пхеньян перед выбором между дипломатическим решением проблемы и продолжением давления США и их союзников на КНДР, сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к диалогу, прямому диалогу с КНДР как к средству продвижения нашей общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, в отсутствие готовности КНДР действовать таким образом и ввиду продолжающихся провокаций, мы продолжим тесно координировать действия с Японией и Республикой Корея, а также делать надлежащие шаги, когда дело касается их безопасности и нашего коллективного сдерживания Пхеньяна», — заявил руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее военные ведомства США и Южной Кореи решили усилить военное сотрудничество из-за частых ракетных запусков Северной Кореи. Стороны договорились расширить масштаб и область совместных военных учений и маневров на Корейском полуострове и вокруг него для укрепления совместной боеготовности.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу мозга и омолодить его
Самомассаж и физические упражнения, способные активировать работу
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины
The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в бикини
Полина Гагарина шокировала поклонников своей исхудавшей фигурой в
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Revolut создаст криптовалютный хаб на Кипре
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Россияне вывели за рубеж максимальный с 2018 года объем валюты
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Продажи Elden Ring уже превысили 16,6 миллионов копий
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую сумму присудил суд
Прошел суд о назначении алиментов на дочь Виктории Дайнеко: какую
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
США поставили перед КНДР выбор между диалогом и усилением сдерживания
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к COVID-19
В России приостановили публикацию данных о коллективном иммунитете к
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила Латвии, с кого еще ей нужно требовать компенсации
"Более 500 лет под внешним управлением": Россия напомнила
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры
Какой категории граждан противопоказано есть помидоры

Еще по теме

Тиллерсон пообещал ужесточение санкций ООН против КНДР
Госдеп: США не намерены вступать в переговоры с КНДР
В ООН считают, что новый пуск ракеты КНДР подрывает мир на полуострове
Ким Чен Ын собирается вести мирный диалог с Трампом, - СМИ