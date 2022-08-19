Стиральный порошок в домашних условиях: рецепты для изготовления средства эффективнее магазинного
Стиральный порошок – это незаменимое средство в быту. Он способен легко удалить различные пятна на одежде, а также обладает хорошим запахом. Но иногда магазинный порошок может закончиться, а на покупку нового не хватит денег. К тому же в покупных средствах используется немалое количество химии, которая может вызвать не только аллергию, но и оставить химические ожоги на руках. Далее мы расскажем, как сделать стиральный порошок в домашних условиях.
Плюсы и минусы самодельного порошка
Положительными сторонами являются:
- нет химии в составе такого порошка;
- отсутствует резкий запах;
- не вызывает аллергию у детей и взрослых;
- можно создать порошок для любых видов тканей;
- ингредиенты, которые можно приобрести практически в любом магазине.
Тем не менее у него есть и негативные стороны:
- требуется время на его изготовление;
- может оставлять разводы на вещах;
- в составе самодельного порошка присутствует кальцинированная сода, поэтому необходимо стирать вещи при помощи резиновых перчаток.
Как сделать порошок для льняных тканей
Для изготовления этого средства понадобится:
- хозяйственное мыло – 50 грамм;
- пищевая сода – 200 грамм;
- кальцинированная сода – 100 грамм;
- соль – столовая ложка.
Чтобы сделать этот порошок необходимо:
- натереть мыло на терке;
- добавить оставшиеся ингредиенты;
- тщательно перемешать.
Стиральный порошок для синтетики
Ингредиенты, которые нужны для приготовления этого средства:
- мыло – 50 грамм;
- пищевая сода – 250 грамм;
- кальцинированная сода – 75 грамм.
Как приготовить этот порошок:
- натереть мыло на терке;
- перемешать с содой.
Стирать синтетику с использованием этого порошка нужно в холодной воде.
Жидкое средство для стирки вещей
Ингредиенты, которые понадобятся для его приготовления:
- хозяйственное мыло – 100 грамм;
- пищевая сода – 400 грамм;
- бура – 200 грамм;
- вода – 5 литров;
- эфирное масло с запахом (по желанию) – около 15 миллилитров.
Для приготовления этого средства необходимо:
- в кастрюлю влить 5 часть воды;
- засыпать тертое мыло, поставить на огонь и варить до полного растворения;
- закипятить оставшуюся воду;
- добавить остальные ингредиенты, кроме масла, и перемешать;
- добавить эфирное масло;
- после остывания разлить по емкостям.
Все вышеперечисленные рецепты подходят для стирки определенных вещей. Стоит помнить, что самодельный порошок требует не только времени на изготовление, но и правильное использование.