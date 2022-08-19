Стиральный порошок в домашних условиях: рецепты для изготовления средства эффективнее магазинного
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Стиральный порошок в домашних условиях: рецепты для изготовления средства эффективнее магазинного

Стиральный порошок в домашних условиях: рецепты для изготовления средства эффективнее магазинного

Стиральный порошок – это незаменимое средство в быту. Он способен легко удалить различные пятна на одежде, а также обладает хорошим запахом. Но иногда магазинный порошок может закончиться, а на покупку нового не хватит денег. К тому же в покупных средствах используется немалое количество химии, которая может вызвать не только аллергию, но и оставить химические ожоги на руках. Далее мы расскажем, как сделать стиральный порошок в домашних условиях.

Плюсы и минусы самодельного порошка

Положительными сторонами являются:

  • нет химии в составе такого порошка;
  • отсутствует резкий запах;
  • не вызывает аллергию у детей и взрослых;
  • можно создать порошок для любых видов тканей;
  • ингредиенты, которые можно приобрести практически в любом магазине.

Тем не менее у него есть и негативные стороны:

  • требуется время на его изготовление;
  • может оставлять разводы на вещах;
  • в составе самодельного порошка присутствует кальцинированная сода, поэтому необходимо стирать вещи при помощи резиновых перчаток.

Как сделать порошок для льняных тканей

Для изготовления этого средства понадобится:

  • хозяйственное мыло – 50 грамм;
  • пищевая сода – 200 грамм;
  • кальцинированная сода – 100 грамм;
  • соль – столовая ложка.

Чтобы сделать этот порошок необходимо:

  • натереть мыло на терке;
  • добавить оставшиеся ингредиенты;
  • тщательно перемешать.

Стиральный порошок для синтетики

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этого средства:

  • мыло – 50 грамм;
  • пищевая сода – 250 грамм;
  • кальцинированная сода – 75 грамм.

Как приготовить этот порошок:

  • натереть мыло на терке;
  • перемешать с содой.

Стирать синтетику с использованием этого порошка нужно в холодной воде.

Жидкое средство для стирки вещей

Ингредиенты, которые понадобятся для его приготовления:

  • хозяйственное мыло – 100 грамм;
  • пищевая сода – 400 грамм;
  • бура – 200 грамм;
  • вода – 5 литров;
  • эфирное масло с запахом (по желанию) – около 15 миллилитров.

Для приготовления этого средства необходимо:

  • в кастрюлю влить 5 часть воды;
  • засыпать тертое мыло, поставить на огонь и варить до полного растворения;
  • закипятить оставшуюся воду;
  • добавить остальные ингредиенты, кроме масла, и перемешать;
  • добавить эфирное масло;
  • после остывания разлить по емкостям.

Все вышеперечисленные рецепты подходят для стирки определенных вещей. Стоит помнить, что самодельный порошок требует не только времени на изготовление, но и правильное использование.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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