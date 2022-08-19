Стирка и смягчение тканей без химии: чем можно заменить кондиционер для белья

Многие хозяйки используют для стирки вещей кондиционер, который смягчает ткани и придает им приятный аромат. Однако иногда могут возникнуть ситуации, когда такое чудо-средство закончилось, а носить вещи, неприятные на ощупь, не хочется. Тогда на помощь придут домашние средства. Узнайте, чем можно заменить кондиционер для белья и получить такой же результат.

Чем можно заменить кондиционер для белья

Создание собственных кондиционеров для белья — отличный способ смягчить одежду без использования химикатов и получить натуральный приятный аромат. К тому же его ингредиенты найдутся в доме у каждой хозяйки. Они безопасны для детей и взрослых, в том числе с чувствительной кожей.

Сода

Этот ингредиент наверняка найдется на кухне у каждой хозяйки. Он помогает не только смягчить одежду, но и убрать неприятные запахи. Это отличная альтернатива магазинному кондиционеру.

Для создания домашнего ополаскивателя понадобятся:

сода – 1,5 чайной ложки;

вода – 100 мл;

любимое эфирное масло.

Все компоненты нужно тщательно смешать между собой и перелить содержимое в стеклянную бутылку. Использовать это средство можно для ручной стирки, а также добавлять его непосредственно в стиральную машину. Это один из самых любимых ополаскивателей у хозяек, так как приятный аромат на вещах сохраняется в течение 6 дней.

Соль

Если устранять неприятный запах с одежды не требуется, можете попробовать другой метод. Такой ополаскиватель поможет сделать любую одежду и белье мягкими, в том числе такие тяжелые вещи, как пледы, махровые халаты и полотенца.

Чтобы получить мягкое белье, добавляйте одну-две чайные ложки соли и несколько капель любимого эфирного масла в отсек для порошка при каждой загрузке белья.

Бальзам-ополаскиватель для волос

Если у вас имеется косметическое средство, которым вы не пользуетесь, не спешите отправлять его в мусорное ведро. Его можно использовать как кондиционер для смягчения белья.

Смешайте в отдельной емкости 20 мл бальзама и столько же уксуса, и добавьте к содержимому 30 мл воды. Тщательно перемешайте компоненты между собой, после чего залейте получившуюся смесь в отсек для кондиционера и включите стирку.

Нашатырь

Таким рецептом пользовались еще наши бабушки. Чтобы смягчить белье, его необходимо замачивать в растворе аммиака. Рекомендуемые пропорции – 1 чайная ложка нашатырного спирта на 1 литр воды. После этого белье нужно тщательно выстирать, прополоскать и хорошенько проветрить. Чтобы придать приятный аромат вещам и быстрее устранить запах нашатыря, во время стирки добавьте около 5 капель эфирного масла на свой вкус.

Уксус

Уксус помогает не только смягчить ткань, но также устранить старые и трудно выводимые пятна. А чтобы ополаскиватель подарил приятный аромат вещам, во время стирки рекомендуется добавить несколько капель эфирного масла, например, лимона или лаванды. Рецепт приготовления ополаскивателя очень прост:

смешайте два компонента — 50-100 мл уксуса и 5-10 капель эфирного масла;

добавьте в отсек для кондиционера;

запустите стирку.

Полоскать вещи нужно несколько раз, чтобы запах был не так ярко выражен.