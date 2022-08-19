Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой большой игрой»

Вадим Карасев





Команда id Software известна по сериям Quake, DOOM, Rage и ряду других. В прошлом году студия стала частью Microsoft Gaming, после перехода Bethesda под контроль американской компании. После этого id Software еще не выпускали и не анонсировали новые игры, но появилось подтверждение, что какой-то крупный проект есть в разработке.

В рамках QuakeCon глава студии id Software Марти Стрэттон сообщил, что сейчас команда работает над неким новым проектом:

Здесь, в id, команда усердно работает над нашей следующей большой игрой… хотя мы еще не готовы поделиться этими подробностями…

Напомним, ранее в вакансиях id Software игроки и СМИ обнаружили, что студия работает над неким проектом по культовой серии шутеров. Тогда многие предполагали, что это новый DOOM или Quake.