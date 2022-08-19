Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой большой игрой»
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Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой большой игрой»

Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой большой игрой»


Команда id Software известна по сериям Quake, DOOM, Rage и ряду других. В прошлом году студия стала частью Microsoft Gaming, после перехода Bethesda под контроль американской компании. После этого id Software еще не выпускали и не анонсировали новые игры, но появилось подтверждение, что какой-то крупный проект есть в разработке.

В рамках QuakeCon глава студии id Software Марти Стрэттон сообщил, что сейчас команда работает над неким новым проектом:

Здесь, в id, команда усердно работает над нашей следующей большой игрой… хотя мы еще не готовы поделиться этими подробностями…

Напомним, ранее в вакансиях id Software игроки и СМИ обнаружили, что студия работает над неким проектом по культовой серии шутеров. Тогда многие предполагали, что это новый DOOM или Quake.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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