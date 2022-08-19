"Сваливайте": Владимир Машков высказался об уезжающих из России и раскритиковал голливудских актеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » "Сваливайте": Владимир Машков высказался об уезжающих из России и раскритиковал голливудских актеров

"Сваливайте": Владимир Машков высказался об уезжающих из России и раскритиковал голливудских актеров

"Сваливайте": Владимир Машков высказался об уезжающих из России и раскритиковал голливудских актеров

Владимир Машков посетил крымский фестиваль "Таврида", где провел творческую встречу с участниками. Отвечая на вопросы, народный артист рассказал, как относится к уезжающим из России из-за спецоперации, а также дал характеристику голливудскому актеру Арнольду Шварценеггер, назвав его "камнем с глазами". Собрали интересные цитаты из выступления Машкова.

Об уезжающих из России и русском языке

Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют, — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей сложной лингвистической системе и вместе со сложными людьми. Русский язык богатейший, самый чувственный из языков. Наше слово уникально. А артистам, чтобы работать за рубежом и воспроизводить поведение американцев, надо забыть о русском слове.

Об Арнольде Шварценеггере и неспособности иностранцев сыграть русского

Вы мне можете назвать хоть одного американского, английского, французского артиста, который воспроизвел поведение русского человека? Кто, Арнольд Шварценеггер?! (Имя Шварценеггера в ответ на вопрос Машкова назвал кто-то из зрительного зала. — Прим. ред.) Никогда, никогда этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актерству, не сможет ни воспроизвести, ни понять значения русских слов! Вот в чем дело. Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!

О конфликте с дочерью Марией Машковой из-за разных взглядов на спецоперацию

Мне не хотелось бы об этом говорить.

О наложенных на него санкциях ЕС

Санкции — дело наживное. Как можно наложить санкции на сознание человека, на его чувства, на его эмоции — каким образом? Я абсолютно убежден, что время санкций закончится и многие увидят ужас от ими содеянного, от разрушения наших многонациональных связей, связей между народами. Политические решения некоторых стран приведут к аду. Это ад в душе, в сознании.

О пробах в США

После этого [выхода фильма "Вор" в 1997 году] меня пригласили в Штаты. Я тогда знал только одно слово: "Ес". Я в самолете учил текст на английском языке, записанный русскими буквами. И понял, что мелодика звучания английского языка идет наверх, они всегда повышают интонацию: "Хай! Хау ду ю ду?". А русский язык весь интонационно идет вниз, заметили? И вот я провел трюк на пробах. Взял английский текст и стал его произносить с русской интонацией. Звучало угрожающе. У них ноги затряслись от ужаса!

Они вроде бы понимали, что я говорю, но не понимали цель моих вопросов. А им нужен был человек, которого можно противопоставлять американским артистам, чтобы они бились. Нужен был противник для Тома Круза, чтобы зритель поверил: ого, да он еле-еле выжил! И мой трюк прошел сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая.

Жить в США Машков не остался. Свою актерскую карьеру он построил в России: сегодня он является народным артистом РФ и руководит Театром Олега Табакова. В США проживает единственная дочь Машкова Мария, с которой у актера сейчас натянутые отношения. Конфликт произошел из-за военной спецоперации России на Украине: Машков поддержал ее, а Мария резко осудила. Машков также призывал дочь вернуться в Россию. Мария несколько раз высказывалась о размолвке с отцом.

Владимир Машков с дочерью Марией
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек
Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс.
Есть поводы для оптимизма: прогноз Василисы Володиной на ближайшее время
Есть поводы для оптимизма: прогноз Василисы Володиной на ближайшее
Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов
Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов
Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с тюрьмой
Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.08.2022 (15 фото)
США захотели поставить Украине новые виды оружия
США захотели поставить Украине новые виды оружия
Три распространенных признака, которые ошибочно принимают за порчу и сглаз
Три распространенных признака, которые ошибочно принимают за порчу и
Никас Сафронов посмеялся над санкциями и рассказал о растолстевшем сыне
Никас Сафронов посмеялся над санкциями и рассказал о растолстевшем
Алена Апина после долгой разлуки проводит отпуск вместе с дочерью
Алена Апина после долгой разлуки проводит отпуск вместе с дочерью
Сможет ли сын Юрия Шатунова исполнять его песни ?
Сможет ли сын Юрия Шатунова исполнять его песни ?
Агата Муцениеце показала шикарную фигуру на пикантном фото
Агата Муцениеце показала шикарную фигуру на пикантном фото
Наталья Ветлицкая показала редкие фото 18-летней дочери
Наталья Ветлицкая показала редкие фото 18-летней дочери

Топ на сегодня

Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и Solana
Исследователи Messari обеспокоились централизацией нод Ethereum и
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
В Госдуме заявили о продолжении ядерного шантажа со стороны Украины
Тимати открыл знаменитые кофейни под новым названием
Тимати открыл знаменитые кофейни под новым названием

Еще по теме

Владимир Машков рассказал об отмене русской культуры
Владимир Машков объявил об отказе от Instagram и переходе во Вконтакте
Движения вверх к победе пожелал Путину Машков
Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала