"Сваливайте": Владимир Машков высказался об уезжающих из России и раскритиковал голливудских актеров

Вадим Карасев

Владимир Машков посетил крымский фестиваль "Таврида", где провел творческую встречу с участниками. Отвечая на вопросы, народный артист рассказал, как относится к уезжающим из России из-за спецоперации, а также дал характеристику голливудскому актеру Арнольду Шварценеггер, назвав его "камнем с глазами". Собрали интересные цитаты из выступления Машкова.

Об уезжающих из России и русском языке

Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют, — это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей сложной лингвистической системе и вместе со сложными людьми. Русский язык богатейший, самый чувственный из языков. Наше слово уникально. А артистам, чтобы работать за рубежом и воспроизводить поведение американцев, надо забыть о русском слове.

Об Арнольде Шварценеггере и неспособности иностранцев сыграть русского

Вы мне можете назвать хоть одного американского, английского, французского артиста, который воспроизвел поведение русского человека? Кто, Арнольд Шварценеггер?! (Имя Шварценеггера в ответ на вопрос Машкова назвал кто-то из зрительного зала. — Прим. ред.) Никогда, никогда этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актерству, не сможет ни воспроизвести, ни понять значения русских слов! Вот в чем дело. Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!

О конфликте с дочерью Марией Машковой из-за разных взглядов на спецоперацию

Мне не хотелось бы об этом говорить.

О наложенных на него санкциях ЕС

Санкции — дело наживное. Как можно наложить санкции на сознание человека, на его чувства, на его эмоции — каким образом? Я абсолютно убежден, что время санкций закончится и многие увидят ужас от ими содеянного, от разрушения наших многонациональных связей, связей между народами. Политические решения некоторых стран приведут к аду. Это ад в душе, в сознании.

О пробах в США

После этого [выхода фильма "Вор" в 1997 году] меня пригласили в Штаты. Я тогда знал только одно слово: "Ес". Я в самолете учил текст на английском языке, записанный русскими буквами. И понял, что мелодика звучания английского языка идет наверх, они всегда повышают интонацию: "Хай! Хау ду ю ду?". А русский язык весь интонационно идет вниз, заметили? И вот я провел трюк на пробах. Взял английский текст и стал его произносить с русской интонацией. Звучало угрожающе. У них ноги затряслись от ужаса!

Они вроде бы понимали, что я говорю, но не понимали цель моих вопросов. А им нужен был человек, которого можно противопоставлять американским артистам, чтобы они бились. Нужен был противник для Тома Круза, чтобы зритель поверил: ого, да он еле-еле выжил! И мой трюк прошел сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая.

Жить в США Машков не остался. Свою актерскую карьеру он построил в России: сегодня он является народным артистом РФ и руководит Театром Олега Табакова. В США проживает единственная дочь Машкова Мария, с которой у актера сейчас натянутые отношения. Конфликт произошел из-за военной спецоперации России на Украине: Машков поддержал ее, а Мария резко осудила. Машков также призывал дочь вернуться в Россию. Мария несколько раз высказывалась о размолвке с отцом.

Владимир Машков с дочерью МариейНадя Бесчетникова