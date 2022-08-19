The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины
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The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины

The American Conservative: Фальшивые истории о героизме – важная стратегия Украины

Журнал The American Conservative подвел промежуточные итоги российской военной операции на Украине, начавшейся в феврале текущего года и продолжающейся до сих пор. В материале для издания журналист Даг Бэндоу отметил, что Вашингтон должен поступать, руководствуясь не желанием Зеленского, а волей американского народа.

Автор статьи утверждает, что медиа-пространство стало еще одним "полем боя" для Украины, поскольку страна активно прибегает к методам пропаганды: создает фейки о героях ВСУ и завышает потери российской стороны. Бэндоу призвал Белый дом в оценке ситуации на востоке Украины учитывать не только заявления Киева как заинтересованной стороны, но и объективную реальность.


По информации TAC, Вашингтон и Брюссель давно договорились, что дадут режиму Зеленского сражаться с РФ настолько долго, насколько это возможно, снабжая Украину тяжелым вооружением и обильной финансовой помощью. В то же время Бэндоу считает требования Зеленского "абсурдными": Украина настаивает на признании России государством-террористом при том, что "Москва не замешана ни в каком терроризме". Обозреватель критически отнесся и к инициативе прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, желающим выехать из страны.

"Вашингтон должен определить пределы своей поддержки и конечные цели. Киев может придумывать себе любые цели, но Америка и Европа не обязаны их поддерживать. Аппетиты будут расти. Что, если завтра Киев объявит о планах вторгнуться в Россию, аннексировать Санкт-Петербург и захватить Москву, чтобы заставить Путина пойти на мир? Дадут ли Вашингтон и НАТО деньги и оружие на такой план?" — риторически интересуется автор.

Обозреватель The American Conservative подчеркивает, что с февраля 2022 года российские СМИ цензурируются на Западе еще более активно, чем раньше. Как утверждает Бэндоу, власти, влияя на информационное поле, заставляют "убирать" материалы с антиукраинской риторикой. Так, фильм CBS о том, что значительная часть западных вооружений, переданных Киеву, так и не дошла до фронта, исчез с сайта без объяснений. Скандальный отчет Amnesty International о том, как ВСУ используют мирных жителей в качестве "живого щита", в свою очередь, "сильно обидел" Украину и ее ближайших союзников.

Резюмируя, Бэндоу пишет, что Белый дом должен следовать собственным убеждениям и выводам, не поддаваясь на порой излишне настойчивые просьбы украинского руководства.

"США и союзники должны противостоять попыткам Украины заменить неприятные факты удобными фантазиями. Американский народ, а не правительство Зеленского, должен быть главным приоритетом администрации Байдена", — подытожил автор статьи.

Ранее американское деловое издание The Wall Street Journal раскритиковало потенциальный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Столкнувшись с серьезным энергетическим кризисом, Евросоюз больше не может экономически давить на Москву, чтобы не усугубить ситуацию еще сильнее. Именно поэтому Брюссель нацелился на "дешевый пиар против Владимира Путина, а не на практическую помощь Украине".



Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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