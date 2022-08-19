Том Хендерсон подтвердил выход Death Stranding в Game Pass

Вадим Карасев





На этой неделе официальный аккаунт PC Game Pass сменил аватарку, тем самым намекая на некую игру, которая может оказаться в подписке. Игроки довольно быстро поняли, что намек отсылает к игре Death Stranding — популярному консольному эксклюзиву Playstation, разработанному командой Хидео Кодзимы.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсен, информация которого практически всегда подтверждается, сообщил, что действительно игра Death Stranding станет частью подписки PC Game Pass. Он написал в социальных сетях: «Death Stranding выходит в PC Game Pass. Официальный анонс завтра».





Судя по времени, когда Том Хендерсон сообщил о скором добавлении Death Stranding в Game Pass, анонс можно ожидать уже сегодня — 19 августа ближе к вечеру, по московскому времени.