Три распространенных признака, которые ошибочно принимают за порчу и сглаз
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Три распространенных признака, которые ошибочно принимают за порчу и сглаз

Три распространенных признака, которые ошибочно принимают за порчу и сглаз

В нашем мире есть люди, которые могут сознательно или нет навредить другому человеку в энергетическом смысле. В таких случаях говорят о порче или сглазе. Тяжело не опасаться такой ситуации, зная, сколько сложностей она может принести. Однако далеко не любая проблема объясняется наведенной порчей. Какие же признаки мы ошибочно принимаем за нее?

Три признака, которые многие люди принимают за порчу или сглаз

Проблемы, неурядицы — вещь очень неприятная. Порой так хочется обвинить в них кого-то постороннего, кто из зависти, зла или обиды навел порчу или же посмотрел «дурным» глазом. Но такая ситуация бывает довольно редко, а вот следующие признаки встречаются очень часто. Важно не путать их с проделками врагов.

Бессонница


У всех периодически бывают проблемы со сном, и это скорее физиологическое или психологическое расстройство, результат повышенной тревожности, хронического стресса и т.п. Точно так же во сне нас порой мучают кошмары. И объясняется это интенсивной обработкой полученной информации мозгом в ночное время суток.

Попробуйте наладить режим дня, практикуйте релаксацию перед сном, не переедайте, не смотрите плохие новости вечером, и вы увидите, что бессонница — это никакая не порча.

Постоянная усталость

Подобный симптом действительно встречается у людей, на которых навели порчу, но он никогда не бывает основным. Его нельзя считать признаком магического влияния. Внезапная усталость, какой бы сильной она ни была, связана, скорее всего, с неравномерным распределением ресурсов вашего организма.

Также подобное состояние сигнализирует о проблемах со здоровьем. Люди с хроническими недугами чаще устают, а на стадии обострения болезни сил может не быть вовсе, потому что организм затрачивает всю энергию на выздоровление. Кроме этого, усталость может появиться, если человек недоедает или получает с пищей слишком мало витаминов и микроэлементов.

Депрессия


Это настоящая напасть современного человека. В безумной спешке, многозадачности, сталкиваясь с препятствиями, нам так сложно все время сохранять оптимистичный взгляд на вещи. Порой угнетенное состояние не проходит неделями и месяцами, и тогда у человека диагностируют депрессию.

Но важно понимать, что плохое настроение — это еще не она. И уж тем более не сглаз или порча. Депрессия — это болезнь, которая, к счастью, успешно лечится.

А вот наведенная колдуном порча работает совсем иначе. Похожее на депрессию состояние нельзя объяснить логически, ведь у человека до этого могло все ладиться в жизни. Поэтому будьте внимательны к себе и миру, и не позволяйте пустым тревогам руководить своей жизнью.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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