Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек
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Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек

Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек

Свыше 50 тыс. человек стали участниками фестиваля "Таврида.АРТ", который с 15 по 19 августа прошел в Крыму, в бухте Капсель.

Фестиваль "Таврида.АРТ" продолжался в Крыму пять дней. Главными темами фестиваля стали: Год культурного наследия народов России, "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены.


Как отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, показателем роста творческого уровня молодых ребят, которые участвовали в "Тавриде", является то, что весь проект шоу-открытия и шоу-закрытия сделан участниками и резидентами арт-кластера. 

"Таврида" растет, развивается и всё, что здесь происходит, всё это пространство – пространство мечты, причем не абстрактной, а той, которая воплощается в жизнь», - отметил Кириенко.

Участниками и зрителями "Тавриды.АРТ" стали более 50 тыс. человек и зрителей из 85 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Еще 400 человек из 61 региона России и Донецка трудились в качестве волонтеров и координаторов. Ежедневно с 16 по 18 августа фестиваль посещали жители и гости Крыма, в их числе также были специально приглашенные гости – военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, врачи, учителя, работники социальной сферы, жители Судака и окрестностей̆, волонтеры.

«На платформе арт-кластера "Таврида" сегодня выстраивается полноценная система поддержки молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Эта система позволяет им находить партнеров, создавать команды, получать поддержку своих проектов и выходить в индустрию. Фестиваль "Таврида.АРТ" – это самый центр творчества, точка сборки и визуализации всех тех возможностей, которые есть у нас в стране, – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Она отметила, в этом году через всю программу фестиваля прошел важный смысл #МЫВМЕСТЕ – были участники не только из России, но и делегация молодых людей из Донбасса, Херсона, Запорожья.

"Еще один смысл звучит как манифест молодых деятелей культуры всему миру – "Нас не отменишь". Своим творчеством, своим примером участники фестиваля показывают, что у нашей культуры не только богатое наследие, но и потрясающее богатое настоящее и будущее", - заявила Разуваева.

В дни фестиваля развернулась большая социальная программа, организаторами акций выступили арт-кластер "Таврида" и движение #МЫВМЕСТЕ. В результате шесть тыс. экземпляров книг русской классической литературы собрано в пользу библиотечных фондов в Херсонской и Запорожской областях. Помимо этого, в дни фестиваля проходил целевой сбор пожертвований на помощь мирному населению Луганской и Донецкой народных республик.


Фестиваль "Таврида.АРТ" стал площадкой для проведения сразу нескольких тематических фестивалей: фестиваля креативного образования от Университета креативных индустрий, фестиваля современного искусства, фестиваля уличных театров и фестиваля патриотической песни. Также состоялся фестиваль исторической реконструкции и фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева "Дягилев. Русские сезоны".

"В рамках фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму прошел фестиваль возможностей. Его участниками стали 800 победителей и финалистов проектов платформы "Россия – страна возможностей", а также гости. Участники посетили около 50 мастер-классов, лекций, тренингов, встреч с наставниками, дискуссий, прожарок, викторин, квизов, игр и не только", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Еще один партнер "Таврида.АРТ" – Всероссийский конкурс "Большая перемена" – собрал своих участников в арт-квартале "Родные-любимые". Для школьников и их родителей прошли насыщенные образовательные и культурные программы, кастинги в крупные проекты, творческие мастер-классы, семейные квизы и командообразующие игры. Родители участников "Большой перемены" посетили мотивационные встречи на темы воспитания современных подростков и взаимоотношений взрослых и детей. С участниками арт-квартала встретились Эвелина Бледанс и ее сын Семен Семин. Вместе с автором песен, исполнителем Стасом Море участники арт-квартала написали гимн "Родных-любимых".

Музыкальная программа "Таврида.АРТ" представила не только современную сцену, но и культовые точки российской эстрады. Хедлайнерами фестиваля стали Баста, Лолита и МакSим. Каждый вечер они собирали тысячи людей у главной сцены.

Маршрутом в 90-е стал трибьют "Легенде Тавриды" Игорю Матвиенко на песни его группы "Иванушки International". Любимые хиты резиденты перепели вместе с Александром Ивановым и группой "Рондо", Антоном Токаревым, HARU, Хабибом, группами "Фабрика" и "Корни", детьми-участниками Всероссийского конкурса "Большая перемена" и участниками из ЛДНР.

На фестивале также выступили SHAMAN, Антон Токарев, Александр Панайотов, группа "Макодзеба", Esmi, Тима Акимов, DJ Gretta, DJ Sasha Naiman. В дни "Таврида.АРТ" прошел формат "Народное караоке" с резидентами – Группой Т, Стасом Море, группой "Тишина" и победителями кастинг-платформы "Таврида.АРТ".

Всего в шоу-программе фестиваля было задействовано свыше 750 артистов.

Более 100 танцоров из 7 регионов России сразились в творческих поединках за звание "Короля лезгинки". В батле приняли участие танцевальные коллективы и сольные исполнители из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Северной Осетии и Чечни.

Кастинг-платформа "Таврида.АРТ" провела отборы в Бизнес-школу RMA, Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон", проект Первого канала "Голос"*, "Ночной контакт" VK, «Музыкальный кастинг "Русской Медиагруппы", "Новая звезда – 2023", DFM Dance Party, радио MAXIMUM, студию-школу Аллы Духовой, Институт Развития Интернета, "Ленту.ру", медиа-проекты "PostNews" и "Ты там был". Серию отборов провели проекты, реализующиеся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В общей сложности – 24 отбора, их итоги будут объявлены после обработки всех материалов.

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов 35 участников из 23 регионов России и один из Донецкой народной республики получили гранты на реализацию своих проектов.

Завершающим фестиваль событием стало Шоу резидентов "Тавриды", подготовленное совместно партнерами арт-кластера Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Шоу стало манифестом молодых творцов против происходящей мировой "культуры отмены" В разных жанрах артисты рассказывали про объединение, силу творчества, силу русского духа, про большую семейную связь, про дружественность и заботу. Зрители услышали цитаты великих произведений Чайковского, Шостаковича, Высоцкого, Цоя и других музыкальных легенд.


* Движение в защиту прав избирателей "Голос" - внесено Министерством юстиции РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Автор: Аня Куликова
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По материалам: uposters.ru

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