В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
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В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери

В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двериBild: власти Германии планируют запретить магазинам надолго открывать двери из-за экономии

Правительство Германии хочет запретить магазинам надолго оставлять открытыми двери в целях экономии средств на обогрев помещений. Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на проект распоряжения Министерства экономики страны.

Инициатива продиктована тем, что немецкие магазины зачастую держат двери открытыми в течение всего рабочего дня, что, как указано в документе «по обеспечению энергоснабжения через краткосрочные меры», может привести к «неконтролируемому улетучиванию» нагретого за счет отопления воздуха из помещений. Согласно распоряжению, планируется запретить розничным торговым точкам оставлять двери распахнутыми на длительное время, за исключением дверей эвакуационных выходов.

Помимо этого, власти ФРГ собираются ввести ограничения по отоплению рабочих мест на предприятиях. Так, в тех помещениях, которые предназначены преимущественно для сидячей работы, температура должна быть выше 19 градусов. В помещениях, в которых деятельность сотрудников предполагает активные физические нагрузки, температура воздуха не будет превышать 12 градусов тепла. Исключениями станут больницы, дома престарелых и детские сады.

Также, граждане, имеющие на территории своих домов частные бассейны, не смогут нагревать воду с помощью газа и электричества. Кроме всего прочего, с сентября планируется запретить использование рекламной иллюминации с 22:00 до 6:00. Освещение общественных зданий будет сведено до возможного минимума, а холлы в них не будут отапливаться.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер призвал жителей Германии экономить не менее 20 процентов от объемов энергопотребления, чтобы не допустить нехватки газа к декабрю.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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