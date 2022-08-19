В Керчи сработали системы противовоздушной обороны

стал годом, когда Крым вернулся в состав России. Это стало возможным после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение

До этого в апреле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост «проходит по территориальным водам Украины». Он уточнил, что объект будет