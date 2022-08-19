В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
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В Керчи сработали системы противовоздушной обороны

Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании систем ПВО в Керчи2014год

стал годом, когда Крым вернулся в состав России. Это стало возможным после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение

До этого в апреле советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост «проходит по территориальным водам Украины». Он уточнил, что объект будет

 атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ), как только появится первая техническая возможность.

Обсуждение вопроса уничтожения Крымского моста не означает, что атаки на него действительно начнутся, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Россия проводит специальную операцию с 24 февраля. Ее целями являются защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду в Донбассе, а также демилитаризация и денацификация Украины.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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