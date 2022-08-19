В Крыму ответили на разрешение Украине использовать оружие США против России
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В Крыму ответили на разрешение Украине использовать оружие США против России

В Крыму ответили на разрешение Украине использовать оружие США против РоссииВласти Крыма предупредили об эффекте бумеранга при ударах Украины по полуострову

Любая попытка агрессии Киева против России ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

Он ответил на разрешение Украине использовать оружие США против России. Политик призвал не делать поспешных выводов, исходя из заявлений США. «Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские военные вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий», — отметил Крючков.

Он предостерег власти Киева от агрессии против Крыма. «Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», — предупредили власти полуострова.

В четверг, 18 августа, издание Politico со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщило, что США разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять американское оружие в Крыму для самообороны. Источник в Белом доме добавил, что США считают Крым украинской территорией.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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