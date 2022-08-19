В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцин при «дельтакроне»

Российские тест-системы способны выявлять вариант коронавируса «дельтакрон», а вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов РИА Новости.

По словам специалиста, отечественные тест-системы эффективны, поскольку выявляют наиболее консервативные участки вируса. Российские же вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания, как при вариантах «дельта», «омикрон», так и при «дельтакроне», отметил он.

Ранее Семенов рассказал, что «дельтакрон» появился после того, как один человек заразился сразу двумя вариантами — «дельтой» и «омикроном».

Накануне сообщалось, что в России заболели коронавирусной инфекцией еще 35 809 человек, что стало максимальным показателем с 16 марта. Всего с начала пандемии в России зафиксировали 19 000 055 случаев заболевания COVID-19.