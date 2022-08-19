В России могут отключить смартфоны, заявила Касперская

Россияне могут остаться без связи и любимых игрушек. Смартфоны, которые продаются в России, работают в основном на двух операционных системах — iOS и Android. Обе они весьма уязвимы в нынешних условиях и в какой-то момент могут перестать работать. Так считает председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская. «Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», — сказала эксперт. По мнению Касперской, к глобальному коллапсу мобильных сетей это не приведет, то есть инфраструктура останется в сохранности. Россияне смогут использовать более простые и примитивные устройства, например, кнопочные телефоны, а также общаться посредством электронной почты. То есть совсем без связи мы не останемся, передает телеканал «Звезда». Специалист уверена, что подобного развития событий можно избежать. Но для этого нужно продолжать развивать импортозамещение. Ранее СМИ писали, что первый отечественный смартфон AYYA не продается в России. Так, за первый квартал текущего года было реализовано всего 400 моделей. Изделие позиционировалось как гаджет для конфиденциального общения. В то же время цена за отечественную разработку не была доступной для рядового потребителя. В магазинах AYYA продавался от 16 000 до 20 000, при этом отмечалось, что скидка составляет 50%. Ранее эксперт Никита Мокеев предостерег пользователей смартфонов от того, чтобы входить в режим разработчика, менять базовые настройки, удалять системные файлы. Подобные вмешательства несут угрозу для устройства, он может начать работать со сбоями или вообще превратится в «кирпич».