В школах Иркутска появилось 860 дополнительных мест
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В школах Иркутска появилось 860 дополнительных мест

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По материалам: irk

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