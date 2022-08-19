В США потребовали от майнеров данные о воздействии на экологию
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В США потребовали от майнеров данные о воздействии на экологию

В США потребовали от майнеров данные о воздействии на экологию


Члены Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей США направили четырем майнинговым компаниям запрос на предоставление данных о воздействии их деятельности на окружающую среду.


Речь идет о Core Scientific, Riot Blockchain, Marathon Digital и Stronghold Digital. Все перечисленные фирмы имеют публичный статус.


«Технология блокчейн имеет огромные перспективы, которые могут сделать нашу личную информацию более безопасной, а экономику — более эффективной. Однако энергопотребление и программное обеспечение, необходимые для поддержки криптовалют на основе [Proof-of-Work], могут в некоторых случаях создавать серьезные внешние эффекты в виде вредных выбросов и избыточных отходов», — указали авторы письма.


Они потребовали от майнеров сообщить, как каждый из них смягчает негативное воздействие на экологию. Компании также должны указать шаги, которые они предпринимают для уменьшения воздействия на энергосистему.


В декабре 2021 года сенатор США Элизабет Уоррен запросила у майнинговой компании Greenidge Generation подробные данные о деятельности. По ее мнению, потребление электроэнергии при добыче биткоина «сопоставимо с показателями Дании, Чили, Аргентины и штата Вашингтон».


Ранее фирма столкнулась с обвинениями в негативном воздействии на экологию. В 2022 году Верховный суд Нью-Йорка отклонил претензии защитников окружающей среды к Greenidge.


Напомним, в апреле 2022 года нижняя палата Законодательного собрания штата Нью-Йорк поддержала мораторий на майнинг с использованием электроэнергии, генерируемой из углеродных источников. Позднее законопроект получил поддержку местного Сената.


Виталик Бутерин, генеральный партнер Castle Island Ventures Ник Картер и другие участники сообщества раскритиковали документ.

# Экономика майнинг, сша, экология, новости
По материалам: ForkLog

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