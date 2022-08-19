Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с тюрьмой

Вадим Карасев

Телеведущая Сябитова сравнила знакомства через интернет с походом на свидание в тюрьму

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале и сваха Роза Сябитова раскритиковала знакомства через популярное приложение Tinder. Отношение к поиску любви с помощью интернета она раскрыла, участвуя в дебатах с актрисой Верой Вольт. Видео их дискуссии опубликовано на YouTube-канале «ЖИТЬ».

Сябитова сравнила знакомства в интернете с походом на свидание в тюрьму. «А что вы тогда удивляетесь, что вы встретите [в интернете] того, который в тюрьме сидит? Если говорят, что в Tinder много мошенников и сами они говорят: "Да, у нас есть мошенники", зачем я туда пойду?» — задалась вопросом сваха.

Телеведущая также добавила, что ее раздражает легкомысленное отношение к поиску партнера пользователей приложений знакомств и ее оппонентки в частности. «Вы к этому относитесь как к игре. Нельзя так относиться», — заявила она. Сваха также добавила, что пытается предостеречь собеседницу и молодежь в целом от ошибок, так как сама, будучи юной, допускала похожие промахи в отношениях.

Ранее Сябитова назвала три правила успешного знакомства для женщин. Ведущая посоветовала девушкам не опускать планку при знакомствах и быть готовыми к эпизодическим неудачам.