Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира

Вадим Карасев

Леди Луиза Виндзор, дочь принца Эдварда, нашла себе подработку на лето: 18-летняя девушка устроилась работать помощником кассира в садовом центре. Об этом сообщает издание The Sun.

Зарплата леди Луизы составляет 6,83 фунта стерлингов в час (8,14 доллара). Обязанности девушки состоят в том, чтобы помогать на кассе, общаться с клиентами, обрезать и высаживать растения.

Я никогда не думал, что когда-либо увижу внучку королевы, работающую в садовом центре.

Она очень скромная и милая девушка, вежливая и внимательная к клиентам. Кажется, она любит эту работу.

Персонал обожает ее. Не каждый день покупаешь бегонии у члена королевской семьи, — цитирует The Sun слова людей, которые стали покупателями леди Луизы.

Девушка будет учиться в Сент-Эндрюсском университете, где собирается изучать английский язык: на этой неделе стало известно, что она успешно сдала экзамены.

Леди Луизу считают любимой внучкой королевы Елизаветы II. Девушка разделяет увлечение своей бабушки конным спортом и приняла участие в параде Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы, управляя повозкой покойного герцога Эдинбургского, который лично учил ее этому.

Это уже не первый раз, когда дети из королевской семьи оказываются в центре внимания благодаря своим поступкам. Так, ранее старший сын Кейт Миддлтон, принц Джордж, устроил распродажу тортов, чтобы собрать деньги для природоохранной организации Tusk. Фонд занимается защитой животных, а его покровителем является отец принца Джорджа, принц Уильям.

Ксения Смирнова