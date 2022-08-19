Володин сообщил, что дату дополнительного заседания Совета Думы определят в понедельник

Инициативу КПРФ о дополнительном заседании Совета Госдумы для выработки дополнительных мер по успешному завершению специальной военной операции рассмотрят на совещании у спикера Госдумы с руководителями фракций в понедельник, сообщила пресс-служба палаты.

Вячеслав Володин и руководители фракций договорились провести в понедельник, 22 августа, совещание для обсуждения инициативы КПРФ и принятия решения о дате заседания Совета Государственной Думы, говорится в сообщении.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил рассмотреть на внеочередном заседании Совета Госдумы угрозу безопасности Запорожской АЭС и необходимости консолидации общества для поддержки специальной военной операции на Украине, напоминает пресс-служба. Вячеслав Володин поддержал предложение КПРФ обсудить эти вопросы.

«Представители всех фракций Государственной Думы работают в Донецкой и Луганской народных республиках — сегодня там более 70 депутатов. Они ведут прием граждан, оказывают на месте помощь людям», — ранее отметил спикер Госдумы. Профильные комитеты Госдумы вместе с коллегами из парламентов ЛНР и ДНР готовят предложения по гармонизации законодательства и формированию общего правого пространства, также сообщил он.



