За 6 месяцев президиум Верховного суда рассмотрел почти 2000 уголовных дел
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За 6 месяцев президиум Верховного суда рассмотрел почти 2000 уголовных дел

За 6 месяцев президиум Верховного суда рассмотрел почти 2000 уголовных дел

В первом полугодии 2022 года коллегия Верховного суда по гражданским делам рассмотрела почти 32 тысячи дел. Это следует из статистики ВС, которую приводит Pravo.ru. На втором месте про продуктивности — коллегия по экономическим спорам. За шесть месяцев судьи разрешили 20 тысяч споров.

Что касается работы президиума ВС, то за полгода рассмотрено 1992 представления и жалобы по уголовным делам. Жалобы 66 человек удовлетворены, а троим осужденным смягчили наказание. При этом отменены три приговора с прекращением дела по реабилитирующим основаниям: ВС пришел к выводу, что людей необоснованно репрессировали по политическим мотивам.

На рассмотрении апелляционной коллегии за полгода оказалось 27 уголовных и 235 административных дел. Коллегия по административным делам изучила 449 исков в первой инстанции, 4824 жалобы и представления в кассационной инстанции, а еще 4103 жалобы и протеста и 384 дела по делам об административных правонарушениях.

В результате удовлетворено 129 кассационных жалоб. Коллегия по гражданским делам в кассационной инстанции рассмотрела 31 733 жалобы и представления, а коллегия по уголовным делам разобрала 21 083 представления и жалобы. Коллегия по экономическим спорам изучила 20 387 жалоб и представлений, а судебные заседания прошли по 235 делам. В дисциплинарную коллегию поступило 70 заявлений, но 58 из них были возвращены.

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По материалам: pnp.ru

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