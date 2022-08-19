Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов
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Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов

Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов

Многие наверняка видели такой ролик: кошка спокойно ест из своей миски, а хозяин незаметно кладет сзади огурец. Поворачиваясь, животное сильно пугается, взвивается стрелой и убегает. Таких роликов в Сети существует множество, ведь многие стараются повторить этот эксперимент, чтобы убедиться в его достоверности, не предполагая, что наносит сильный вред своему четвероногому другу.

Как специалисты объясняют поведение кошки, которая боится огурцов


Несмотря на предупреждения фелинологов (специалистов, занимающихся разведением и изучением поведения кошек — прим. ред.) о недопустимости экспериментов с огурцами, многие все же их повторяют, стараясь найти ответ на вопрос, почему кошки так боятся огурцов.

Научные деятели имеют на этот счет несколько версий, объясняющих поведение кошек. Но основная сводится к тому, что кошка — ночное животное, она хорошо видит в темноте, на большом расстоянии, где ее внимание привлекают преимущественно движущиеся предметы. Вблизи кошки видят значительно хуже, и неподвижно лежащий предмет они не могут сразу рассмотреть и определить его опасность.

Как объясняет британский специалист по поведению животных, доктор Роджер Магфорд, такая реакция на огурец происходит из-за того, что своей формой и цветом он напоминает змею, которую боятся все млекопитающие. Поэтому его внезапное появления вне поля зрения кошки, заставляет животное включать свои защитные инстинкты раньше, чем она рассмотрит предмет и поймет, что он не представляет опасности.

Кроме того, зоны еды и сна, кошка считает для себя самыми безопасными, и в этих местах она не проявляет особой бдительности. Поэтому неожиданное появление там непривычного и, по мнению кошки, опасного предмета, вызывает у нее глубокий стресс, так называемый «старт-рефлекс», побуждающий ее мгновенно убежать от опасности.

Источником страха у кошки может быть не только огурец


Роджер Магфорд считает, что такая реакция может быть не только на огурец. Просто этот овощ по своему внешнему виду действительно напоминает змею и может вызывать у животных подобные ассоциации. Однако любой незнакомый предмет, неожиданно появившийся за спиной у кошки, может вызвать подобную реакцию. Если вместо огурца положить банан или баклажан, реакция во многих случаях будет такой же.

Дело еще в том, что зрение — это последний орган чувств, которым пользуется кошка для обнаружения опасности. Гораздо эффективнее у них работают обоняние и слух. Любое приближение врага кошка почувствовала бы раньше, чем он появился в ее поле зрения. А здесь вы лишаете ее возможности воспользоваться слухом и обонянием, тихонько подложив странный предмет, который не издает звуки и фактически ничем не пахнет. Поэтому реакция кошки оказывается еще более острой.

Такие эксперименты опасны для здоровья вашего питомца. Испугавшись, кошка может нанести себе серьезную психологическую травму и обрести чувство постоянной тревоги, которое сложно поддается лечению. Кроме того, убегая, она может травмироваться о мебель и даже разбиться, например, выпрыгнув от страха в окно.

# Общество Друг человека
По материалам: rsute

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