Жители Британии рассказали об ограничениях на использование воды
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Жители Британии рассказали об ограничениях на использование воды

Жители Британии рассказали об ограничениях на использование водыЖительница Британии Надежда: в Йоркшире скоро нельзя будет поливать сад проточной водой

Жительница Северного Йоркшира, автор блога «Жизнь в Англии/Путешествия ЮВА» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Надежда Шепард в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что скоро в регионе появится нововведение, по которому нельзя будет поливать сад и огород проточной водой.

Ранее коммунальное предприятие Thames Water в Лондоне запретило своим 14 миллионам клиентов пользоваться поливными шлангами. Запрет связан с экстремальной засухой в Великобритании и вступит в силу с 24 августа. Уточняется, что запрет распространяется на полив из шлангов, подключенных к водопроводу.

Еще одна жительница Британии Ольга Шевченко, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), в разговоре с «Лентой.ру» сообщила, что Маркет Дрэйтон ограничения еще не коснулись.

«Мы слышали про ограничения по воде и напугались. Много где запретили использовать шланг или лейку. Мой муж много искал информацию, и мы нашли, что в нашем городе такого запрета пока нет», — сказала она.

Шевченко объяснила, что в Маркет Дрэйтоне многие активно пользуются водой из шланга, поэтому запрет может сильно отразиться на привычной жизни. «Сосед набирал надувной бассейн для детей через шланг, чтобы спастись от жары. Также можно мыть машину у дома, тут всюду есть стоки для воды, что очень удобно», — добавила жительница Британии.

Ранее в августе британский поставщик питьевой воды South East Water запретил использовать садовые шланги жителям графств Кент и Сассекс. Запрет вступил в силу 12 августа.

В этих регионах временно нельзя использовать шланги, чтобы полить растения в садах, помыть автомобили или наполнить бассейны. Нарушителям грозит штраф в размере до тысячи фунтов стерлингов (73 тысячи рублей).

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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