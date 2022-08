Злоумышленники атаковали кроссчейн-мост проекта Celer Network

Хакеры скомпрометировали DNS-сервер кроссчейн-моста cBridge от Celer Network. В результате внешний интерфейс перенаправлял некоторых пользователей на вредоносные смарт-контракты.

📢(1/n)A DNS cache poisoning attack on cBridge’s frontend UI appprox. during 08/17 07:45pm to 10:00 pm UTC caused some users to be redirected to malicious smart contracts that can drain all approved token amount. FIRST, PLEASE check&revoke any approval to the followings: