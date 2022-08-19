Злоумышленники атаковали кроссчейн-мост проекта Celer Network
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Злоумышленники атаковали кроссчейн-мост проекта Celer Network

Злоумышленники атаковали кроссчейн-мост проекта Celer Network


Хакеры скомпрометировали DNS-сервер кроссчейн-моста cBridge от Celer Network. В результате внешний интерфейс перенаправлял некоторых пользователей на вредоносные смарт-контракты.



Команда проекта заверила, что быстро среагировала на инцидент, так что пострадала лишь "небольшая часть" пользователей. Все они получат полную компенсацию.


"Протокол Celer и смарт-контракты не затронуты. Корневая DNS-запись не была скомпрометирована и не изменялась", — заявили разработчики.


По их словам, атака, подобно недавней на Curve Finance, была направлена на сторонних DNS-провайдеров, которые находятся вне контроля проекта. 


"Компрометация DNS может произойти с фронтендом любого DeFi-приложения независимо от собственной безопасности протокола. Мы настоятельно рекомендуем всему блокчейн-сообществу включить в браузере параметр Secure DNS для уменьшения риска", — написали разработчики.


Они также призвали проверять адреса смарт-контрактов и отклонять любые подозрительные из них.


Напомним, за первое полугодие хакеры украли у криптопроектов активы на $1,97 млрд.

# Экономика взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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