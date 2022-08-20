28 смешных и неудачных попыток фотошопа, которые были обнаружены в Сети

Наверняка вам встречались в Сети фотография, которая просто выглядела не правильно? Фон был шатким, чьи-то бедра были нереально маленькими, или рука таинственным образом вообще исчезла с изображения.

Фотошоп используется почти на каждой обложке журнала, вероятно, на каждой фотографии Кардашьян, которую мы когда-либо видели, и даже некоторыми из наших друзей перед публикацией в Instagram. В наш век технологий людям имеет смысл использовать свои компьютерные навыки, чтобы сделать фотографии популярными. Но если вы действительно хотите убедить зрителей в том, что ваша фотография, обработанная с помощью редактора, соответствует действительности, возможно, вам стоит сначала хотя бы пройти курсы по Photoshop…

1. Кендалл, и ты туда же!

2. Бедная лошадка

3. И так сойдет

4. Игрушка для вашего ребенка, если ваш ребенок сатана

5. И все котята похлопали за навыки графического дизайна

6. Невидимое дно

7. Это реклама в Инстаграм

8. Наткнулся на рекламу защитных шлемов в Амазоне

9. Комментарии излишни

10. Чуть не поперхнулся

11. Левел фотошопера: 1000!

12. Внимание на ноги

13. А тут на руки

14. Чт ос ее пальцем?!

15. Совершенно новая йога

16. Когда риелтор отчаялся продать дом

17. Минуточку....у этой кошки макияж?

18. Просто волшебные штаны!

19. Найдено на странице производителя

20. Мда

21. В рекламе переноски для кошек

22. Ваши дети тоже плавают в одежде и обуви?

23. Классика жанра: руки и талия

24. А тут нам уже страшно

25. Что с ногой, мисс?

26. Наматрасник, который спасет вас от гигантских рук, выливающих старую газировку на невидимую поверхность

27. Друг только что выложил это

28. Больше красок!