Агата Муцениеце раздвинула ноги, показав свою промежность и набухшую грудь
В последнее время в Сети активно обсуждаются отношения Павла Прилучного и его коллеги по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян - в частности, недавно появились сведения об их свадьбе. Экс-супруга популярного актера Агата Муцениеце после этого опубликовала откровенный кадр с совершенно однозначным посылом.
33-летняя артиста порадовала своих поклонников фотографией в сексуальном нижнем белье зеленого цвета, подчеркивающем внушительную грудь экс-супруги Павла Прилучного.
На снимке Агата Муцениеце с распущенными волосами приняла призывную позу, присев на подоконник, раздвинув ноги и откинув голову назад - судя по всему, знаменитость изобразила порыв страсти.
"Горячая фоточка для привлечения подписчиков! Простите те, кто не хотел таких фоточек. Ну потерпите немножко, сейчас подписчиков добавится, и я не буду", - подписала снимок звезда.
Пикантным фото ведущей шоу "Голос.Дети" восхитились многие ее подписчик в соцсетях, отметив стройную фигуру актрисы и ее сочные формы.
"Какая фигура у мамы двоих детей! Уф!", "Ну как можно быть такой аппетитной?!", "Секси-пекси, Агата! Красоту не скроешь, ни внутри, ни снаружи!", "Вах, какой персик!", "Обалдеть — красотка, и ножки просто супер!", "Почему бы и не показать красивое тело!? Агата, вы молодец! Шикарная девушка!", "Зона бикини не загорела", "Дети, глаза закройте", "Агата всего лишь в купальнике, а выглядит суперсекси. А кто-то и голышом фоткается, а смотреть нечего", - пишут пользователи Сети.[b][/b]
Агата Муцениеце получила подарок от предполагаемого олигарха
Ведущий Алексей Шарашин некоторое время назад сообщал, что в Агату Муцениеце якобы влюблен некий олигарх.
Минувшей весной актрисе подарили иномарку, стоимость которой составляет 10 миллионов рублей. При этом знаменитость отказалась называть имя ухажера. А недавно звезда обнаружила у своей двери шикарный букет роз.
Автор: Леонид Пасечников