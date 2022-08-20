Агата Муцениеце раздвинула ноги, показав свою промежность и набухшую грудь

Вадим Карасев

В последнее время в Сети активно обсуждаются отношения Павла Прилучного и его коллеги по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян - в частности, недавно появились сведения об их свадьбе. Экс-супруга популярного актера Агата Муцениеце после этого опубликовала откровенный кадр с совершенно однозначным посылом.

33-летняя артиста порадовала своих поклонников фотографией в сексуальном нижнем белье зеленого цвета, подчеркивающем внушительную грудь экс-супруги Павла Прилучного.



На снимке Агата Муцениеце с распущенными волосами приняла призывную позу, присев на подоконник, раздвинув ноги и откинув голову назад - судя по всему, знаменитость изобразила порыв страсти.

33-летняя артиста Агата Муцениеце порадовала своих поклонников фотографией

"Горячая фоточка для привлечения подписчиков! Простите те, кто не хотел таких фоточек. Ну потерпите немножко, сейчас подписчиков добавится, и я не буду", - подписала снимок звезда.

Пикантным фото ведущей шоу "Голос.Дети" восхитились многие ее подписчик в соцсетях, отметив стройную фигуру актрисы и ее сочные формы.

"Какая фигура у мамы двоих детей! Уф!", "Ну как можно быть такой аппетитной?!", "Секси-пекси, Агата! Красоту не скроешь, ни внутри, ни снаружи!", "Вах, какой персик!", "Обалдеть — красотка, и ножки просто супер!", "Почему бы и не показать красивое тело!? Агата, вы молодец! Шикарная девушка!", "Зона бикини не загорела", "Дети, глаза закройте", "Агата всего лишь в купальнике, а выглядит суперсекси. А кто-то и голышом фоткается, а смотреть нечего", - пишут пользователи Сети.[b][/b]



33-летняя артиста Агата МуцениецеАгата Муцениеце получила подарок от предполагаемого олигарха

Ведущий Алексей Шарашин некоторое время назад сообщал, что в Агату Муцениеце якобы влюблен некий олигарх.

Минувшей весной актрисе подарили иномарку, стоимость которой составляет 10 миллионов рублей. При этом знаменитость отказалась называть имя ухажера. А недавно звезда обнаружила у своей двери шикарный букет роз.

Мне сегодня подарили настолько прекрасные розы, вы не представляете. Они такие красивые! Букет от анонима. Как это может быть? Я уже умираю от любопытства.

Агата Муцениеце получила подарок от предполагаемого олигарха

Автор: Леонид Пасечников